محمود سعد يودع فهمي عمر برسالة مؤثرة: ودعتنا كما احببت مع الف سلامة يا استاذي ومثلي الأعلى

نعى الإعلامي محمود سعد ، الإذاعي والإعلامي الكبير فهمي عمر، شيخ الإذاعيين ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، بعد وفاته المنية امس الأربعاء ، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء في المجالين الإعلامي والرياضي.



وكتب محمود سعد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"ودعتنا كما احببت وانت في قلب الصعيد واقفا.. غادرت في سلام..".

واضاف محمود سعد :"القامة والأستاذية والمحبة والدفء.. نموذج وقدوة لكل الاجيال.. مع الف سلامة يا استاذي ويا مثلي الأعلى والصديق العزيز الغالي.. عمنا فهمي عمر".



وتقدم مجلس إدارة الزمالك بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وُلد فهمي عمر في 6 مارس 1928، والتحق بالعمل في الإذاعة المصرية ليكرس نحو 37 عامًا من حياته لخدمة الإعلام، حيث تدرج في المناصب المختلفة حتى تولى رئاستها بين عامي 1982 و1988.

ويعتبر فهمي عمر مؤسس شبكة الإذاعات الإقليمية في مصر، ولقب بـ"شيخ الإذاعيين" تقديرًا لمكانته المهنية الرفيعة ومسيرته الطويلة.

وخلال رحلته الإعلامية، قدم مجموعة من البرامج الإذاعية البارزة، أبرزها البرنامج الشهير “ساعة لقلبك”، الذي ساهم في إبراز وتألق العديد من نجوم الكوميديا في مصر، وأسهم في ترسيخ مكانة الإذاعة المصرية كمنبر رئيسي للفن والثقافة.