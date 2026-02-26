قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض
غلطة سراي يُقصي يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا في مباراة ملحمية
نائب الرئيس الأمريكي: لدينا أدلة على أن إيران تحاول استئناف برنامجها النووي
عمرو الجنايني: غير راضٍ عن حال الزمالك.. وطموحي أكبر
رحلة مُؤلمة انتهت بالوفاة .. البلوجر فرح جمال تُلهم الفتيات برسالتها قبل الرحيل
محمود سعد يودع فهمي عمر برسالة مؤثرة: ودعتنا كما احببت مع الف سلامة يا استاذي ومثلي الأعلى

علا محمد

نعى الإعلامي محمود سعد ، الإذاعي والإعلامي الكبير فهمي عمر، شيخ الإذاعيين ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، بعد وفاته المنية امس الأربعاء ، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء في المجالين الإعلامي والرياضي.


وكتب محمود سعد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"ودعتنا كما احببت وانت في قلب الصعيد واقفا.. غادرت في سلام..".

واضاف محمود سعد :"القامة والأستاذية والمحبة والدفء.. نموذج وقدوة لكل الاجيال.. مع الف سلامة يا استاذي ويا مثلي الأعلى والصديق العزيز الغالي.. عمنا فهمي عمر".


وتقدم مجلس إدارة الزمالك بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وُلد فهمي عمر في 6 مارس 1928، والتحق بالعمل في الإذاعة المصرية ليكرس نحو 37 عامًا من حياته لخدمة الإعلام، حيث تدرج في المناصب المختلفة حتى تولى رئاستها بين عامي 1982 و1988.

ويعتبر فهمي عمر مؤسس شبكة الإذاعات الإقليمية في مصر، ولقب بـ"شيخ الإذاعيين" تقديرًا لمكانته المهنية الرفيعة ومسيرته الطويلة.

وخلال رحلته الإعلامية، قدم مجموعة من البرامج الإذاعية البارزة، أبرزها البرنامج الشهير “ساعة لقلبك”، الذي ساهم في إبراز وتألق العديد من نجوم الكوميديا في مصر، وأسهم في ترسيخ مكانة الإذاعة المصرية كمنبر رئيسي للفن والثقافة.

