هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

القهوة من أكثر المشروبات المحببة يوميًا لدى الكثير من الاشخاص خاصة فى شهر رمضان بعد الافطار، و لكن لا ينتبه الكثير للرغوة التي تعلو الفنجان.

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وأوضح الدكتور جميل القدسي، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن هذه الرغوة هي طبقة دهنية خفيفة تطفو على سطح القهوة لأنها أقل كثافة من الماء، ومع شرب عدة فناجين يوميًا ، قد تتراكم بعض المركبات الدهنية في الجسم مع الوقت .

وهناك دراسة أُجريت في الجامعة الأردنية أشارت إلى أن الفنجان الرابع يوميًا في حال عدم إزالة الرغوة قد يرتبط بارتفاع ملحوظ في الكوليسترول .

لذا يجب عليك بعد غلي القهوة، احرص على تفويرها جيدًا وإزالة طبقة الرغوة، لتستمتع بفنجان ألطف على القلب والشرايين.