دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

انتهت منافسات مباريات إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026، مساء الأربعاء؛ لتتحدد بذلك الفرق المتأهلة للمرحلة التالية من البطولة.

الأندية المتأهلة مباشرة إلى دور الـ 16

تأهلت أندية آرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، برشلونة، تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، وسبورتينج لشبونة مباشرة إلى دور الـ16.

الأندية المتأهلة عبر الملحق

كما تأهلت فرق أندية نيوكاسل يونايتد، أتلتيكو مدريد، بودو جليمت، باير ليفركوزن، أتالانتا، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وجالاتا سراي؛ بعد نجاحها في مباريات الملحق الإقصائي.

قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

من المقرر إقامة مراسم قرعة دور الـ 16 يوم الجمعة 27 فبراير بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل القرعة عبر شبكة “بي إن سبورتس”، وقناة “بي إن سبورتس” الإخبارية للبث المجاني، بالإضافة إلى البث المباشر على القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على يوتيوب.

نظام القرعة

تشارك في القرعة أفضل 8 فرق من دور المجموعات، إلى جانب الفرق الفائزة في الملحق، مع تصنيف الفرق وفق ترتيبها في الدور الأول.

وتقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المتأهلة مباشرة، مع الالتزام بقواعد يويفا التي تمنع مواجهة فرق سبق لها اللعب معًا في دور المجموعات أو فرق من نفس البلد.

ويذكر أن باريس سان جيرمان هو حامل لقب النسخة الأخيرة بعد الفوز على إنتر ميلان في النهائي.