دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف

الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

قال الدكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية، إن أوكرانيا نجحت في الصمود بعد مرور 4 سنوات على الغزو الروسي، وتحقيق تحول استراتيجي من مرحلة الدفاع عن وجودها، إلى الدفاع عن سيادتها على جميع أراضيها، سواء المحتلة أو غير المحتلة.

وأوضح خلال لقاء مع غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، أن الحرب الروسية على أوكرانيا تحولت إلى صراع طويل الأمد يستهدف المقومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل طرف، معتبراً أن المجتمع الأوكراني تمكن من الانتقال من حالة الذهول في بداية الحرب إلى مرحلة الصمود خلال الأشهر الأخيرة.

وعن الدعم الغربي، أشار الدكتور سلام إلى أن التحولات السياسية، خاصة وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أدت إلى إعادة تموضع الاستراتيجية الأمريكية وتقليص حجم المساعدات لأوكرانيا، مقابل زيادة الدعم الأوروبي بشكل واضح، حتى تجاوزت المساعدات الأوروبية المساعدات الأمريكية التي تراجعت إلى أقل من مليار دولار خلال العام الماضي.

وأكد أن أوروبا ستستمر في تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لأوكرانيا، في ظل تحول استراتيجية الدول الأوروبية نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الأمني والعسكري عن الولايات المتحدة، مع المحافظة على دعم كييف في مواجهة العدوان الروسي.

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها في المنزل

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

