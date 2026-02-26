خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف

قال الدكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية، إن أوكرانيا نجحت في الصمود بعد مرور 4 سنوات على الغزو الروسي، وتحقيق تحول استراتيجي من مرحلة الدفاع عن وجودها، إلى الدفاع عن سيادتها على جميع أراضيها، سواء المحتلة أو غير المحتلة.

وأوضح خلال لقاء مع غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، أن الحرب الروسية على أوكرانيا تحولت إلى صراع طويل الأمد يستهدف المقومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل طرف، معتبراً أن المجتمع الأوكراني تمكن من الانتقال من حالة الذهول في بداية الحرب إلى مرحلة الصمود خلال الأشهر الأخيرة.

وعن الدعم الغربي، أشار الدكتور سلام إلى أن التحولات السياسية، خاصة وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أدت إلى إعادة تموضع الاستراتيجية الأمريكية وتقليص حجم المساعدات لأوكرانيا، مقابل زيادة الدعم الأوروبي بشكل واضح، حتى تجاوزت المساعدات الأوروبية المساعدات الأمريكية التي تراجعت إلى أقل من مليار دولار خلال العام الماضي.

وأكد أن أوروبا ستستمر في تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لأوكرانيا، في ظل تحول استراتيجية الدول الأوروبية نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الأمني والعسكري عن الولايات المتحدة، مع المحافظة على دعم كييف في مواجهة العدوان الروسي.