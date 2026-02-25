سعر دايو لانوس 2 2008 المستعملة في السوق المصري

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏ السيارة دايو لانوس 2 موديل 2008‏‏‏.

تعتمد السيارة دايو لانوس 2 موديل 2008، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل إلى 86 حصانًا وعزم دوران قدره 133 نيوتن متر، يتصل المحرك بناقل حركة يدوي (مانيوال) خماسي السرعات، وتتميز السيارة بسحب جيد على السرعات المتوسطة مع استهلاك وقود اقتصادي يبلغ حوالي 6.4 لتر لكل 100 كم في الظروف العادية.

وتأتي الأبعاد والمساحة الداخلية للسيارة دايو لانوس 2 موديل 2008، ‏بطول 4.23 متر وعرضه 1.67 متر، ما يوفر مقصورة داخلية مريحة لخمسة ركاب. كما تتميز بمساحة تخزين خلفية (شنطة) واسعة بسعة 322 لترًا، وخزان وقود سعة 48 لترًا.

وتتوفر السيارة دايو لانوس 2 موديل 2008، ‏بتجهيزات أساسية تشمل نظام تكييف هواء قوي، وعجلة قيادة معززة (باور ستيرنج)، وزجاج كهربائي أمامي، وقفل مركزي للأبواب.

أما عن سعر السيارة دايو لانوس 2 موديل 2008‏، فيأتي بمتوسط 230 ألف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشيء على حسب الحالة الفنية للسيارة.