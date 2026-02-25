وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى العماد رودولف هيكل قائد الجيش اللبنانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ومناقشة أخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق العلاقات التى تربط بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أشاد قائد الجيش اللبنانى بدور مصر الرائد فى محيطها الدولى والإقليمى ، متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية .

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددٍ من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .