مشهد مهيب في برشلونة.. ميسي يكشف تفاصيل بداياته منذ الطفولة

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي عن أبرز محطات في مسيرته الكروية مع برشلونة، منذ وقت مغادرته روزاريو عندما كان يبلغ 13 عاما.

وقال ميسي في حواره على قناة «Miro De atras» على يوتيوب: "كنت طفلاً لكنني أتذكر، كنت أمتلك أصدقاء ومدرسة وكل شيء في روزاريو، كنت سعيدًا ومتحمسًا وأتطلع بشوق للذهاب لبرشلونة، أتذكر كيف خرج الحي هناك بأكمله لتوديعي".



وأضاف: "لقد ذهبوا لمطار روزاريو لتوديعنا، كان المشهد مهيبًا اشبه بمشهد من فيلم، كانوا يودعون عائلة ميسي وليس ميسي الذي كان سيغادر لبرشلونة".

وذكر ميسي عن أول تحدياته في إسبانيا قائلا: "أنهيت دراستي هناك، ثم انتقلت لبرشلونة، حيث درست السنوات الأربع الأولى من المرحلة الثانوية، وهي نفس السنوات التي درس فيها جميع طلاب لاماسيا".