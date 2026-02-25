متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع ليسجل نحو 47.93 جنيه الآن مقابل 47.79 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 14 قرشا.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء:

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

48.12 جنيه للشراء

48.22 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

47.90 جنيه للشراء

48 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

47.89 جنيه للشراء

47.99 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو:

47.88 جنيه للشراء

47.98 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB والتنمية الصناعية لنحو:

47.88 جنيه للشراء

47.98 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

47.88 جنيه للشراء

47.98 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

47.88 جنيه للشراء

47.98 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

47.88 جنيه للشراء

47.98 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

47.88 جنيه للشراء

47.98 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو:

47.88 جنيه للشراء

47.98 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو:

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات عند :

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطنى لنحو:

47.78 جنيه للشراء

47.88 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري لنحو:

47.89 جنيه للشراء.

48.02 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

48.12 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

47.88 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

47.93 جنيه.