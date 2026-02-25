قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عين صناعية لابنها .. عمرو الليثي يجبر بخاطر سيدة في «أبواب الخير»
كيف نواجه القلق على المستقبل والرزق والأولاد؟.. أمين الفتوى يجيب
عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
بالصور

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
رنا عصمت

قدمت الشيف راندا طريقة جديدة لعمل اللحمة حلقات بالبصل لاستخدامها فى عزومات رمضان بطريقة غير تقلدية.

 

 

طريقة قطع لحم بالبصل المكرمل ..

 المقادير (تكفي 4 أفراد):

• 800 جرام لحم بقري (مكعبات متوسطة من الكندوز أو الستيك)

• 4 حبات بصل كبيرة (شرائح رفيعة)

• 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

• 1 ملعقة كبيرة زبدة

• 3 فصوص ثوم مفروم

• 1 ملعقة صغيرة سكر (لمساعدة الكرملة)

• 1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)

• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

• ½ ملعقة صغيرة بابريكا

• ¼ ملعقة صغيرة زعتر جاف

• ½ كوب مرق لحم ساخن

• 1 ملعقة صغيرة خل بلسميك (اختياري – يعزز الطعم)

 طريقة التحضير:

1- تجهيز البصل المكرمل:

في طاسة واسعة على نار متوسطة، نضيف الزيت + الزبدة، ثم البصل مع رشة ملح.

نقلب بهدوء لمدة 15–20 دقيقة لحد ما لونه يبقى ذهبي غامق وطري.

نضيف السكر ونستمر في التقليب لحد ما يوصل للون الكراميل الجميل. نشيله على جنب.

2- تشويح اللحم:

في نفس الطاسة (على نار عالية)، نضيف مكعبات اللحم بدون ما نزاحمها.

نتركها تاخد لون بني قوي من غير تقليب كتير (عشان تاخد صدمة حرارة وتحافظ على العصارة).

نضيف الثوم ونقلب 30 ثانية.

3- التتبيل والتجميع:

نضيف الملح، الفلفل، البابريكا، الزعتر.

نرجع البصل المكرمل فوق اللحم.

نضيف المرق + الخل البلسميك، ونغطي الطاسة.

4- التسوية:

نهدّي النار ونسيبها 25–35 دقيقة (حسب نوع اللحم) لحد ما يبقى طري والصوص يتقل.

 التقديم:

تتقدم مع أرز أبيض مفلفل، أو بطاطس بيوريه، أو حتى عيش بلدي محمص.

ينفع كمان تحط فوقها جبنة موزاريلا وتدخلها الفرن 5 دقايق وتطلع بطبقة  خطيرة.

لعزومات رمضان طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل

