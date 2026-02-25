27 منطقة أزهرية تحتفل بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الـ 1086

احتفلت ٢٧ منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف الـ١٠٨٦، في فعاليات حافلة بالأنشطة العلمية والدعوية والثقافية.

احتفالات ذكرى تأسيس الجامع الأزهر الـ 1086

وشهدت المناطق الأزهرية عروضًا توعوية ومحاضرات علمية حول رسالة الأزهر في نشر العلم والوسطية، مع تنظيم ندوات حول تاريخ الجامع ودوره في خدمة الفكر الإسلامي ومواجهة التطرف.

وأكدت الاحتفالات على أن الأزهر، منذ تأسيسه عام 970م، ظل منارة للعلم والدعوة الوسطية، محققًا رسالة واضحة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتؤصل قيم الاعتدال والتسامح لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اعتماد السابع من رمضان من كل عام يومًا سنويًا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر، تخليدًا لذكرى افتتاحه الأول عام 361هـ، تأكيدًا على استمرارية رسالته العلمية والدعوية، وترسيخًا لدوره التاريخي في خدمة الإسلام والمسلمين.