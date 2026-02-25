الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

بئر غرس من الآبار التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية في المدينة المنورة، إذ ورد ذكره في عدد من الروايات التي أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه وتوضأ بمياهه.





وذكرت مصادر تاريخية أن النبي أوصى بأن يُغسّل بعد وفاته بماء من هذا البئر، وفق ما رواه عدد من الصحابة.





ويقع البئر في منطقة قربان شرقي مسجد قباء، بالقرب من تقاطع طريق الهجرة مع شارع قربان.





وظل مغلقًا لسنوات طويلة قبل أن يُعاد فتحه مؤخرًا، ليصبح مقصدًا للزائرين والمهتمين بالتاريخ الإسلامي والمعالم المرتبطة بالسيرة النبوية الشريفة.





