تأييد براءة التيك توكر لوشا في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة

أصدرت محكمة مستانف القاهرة الاقتصادية، حكمها بتأييد حكم براءة التيك توكر لوشا لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.



قررت نيابة الشؤون المالية و الاقتصادية، إخلاء سبيل البلوجر لوشا وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي بغرض التربح.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكور ( مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة)، وبمواجهته إعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.