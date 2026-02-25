البرلمان العربي يهنئ دولة الكويت بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة العيد الوطني وذكرى يوم التحرير، اللذين يوافقان الخامس والعشرين والسادس والعشرين من فبراير من كل عام.

وأكد "اليماحي"، أن دولة الكويت تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، بما تضطلع به من دور محوري في دعم القضايا العربية، وتعزيز مسيرة التضامن العربي، وترسيخ قيم الأخوة والتعاون على مختلف الأصعدة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بما تشهده دولة الكويت من مسيرة تنموية شاملة ونهضة رائدة في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، سائلًا المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها العزيز، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويحقق لها المزيد من التقدم والازدهار.

