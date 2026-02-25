رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها

روت والدة ميرنا جميل تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنتها، مؤكدة أن الألم والحزن لم يفارقا قلبها منذ وقوع الجريمة في مدينة الخصوص، التي ارتكبها شاب كان قد تقدم لخطبتها ورفضته الأسرة.

وفي هذا الصدد، قالت حبيبة محمد- جارة وصديقة الضحية "ميرنا": "ميرنا لم يكن فيها أي شيء من سوء الأخلاق أو التصرفات السيئة، بل كانت من أطيب وأنظف البنات في الدنيا".

وأضافت محمد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "كانت إنسانة طيبة ومعروفة بحسن تعاملها مع الجميع، وكل ذنبها أنها رفضت ذلك الشاب".

وأشارت: "الولد الذي ارتكب الجريمة كان يعمل صنايعي تركيب سيراميك، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه على ما فعل".

وقالت الأم المكلومة إن ابنتها كانت برفقتها داخل منزل شقيقتها وقت وقوع الحادث، إلا أنها نزلت قبلها متجهة إلى محل إقامتها الرئيسي، رغبة منها في الاستعداد لعملها في اليوم التالي.

وأضافت: "لم تمر سوى لحظات بعد نزولي، حتى فوجئت بالكارثة… ابنتي كانت قد فارقت الحياة بالفعل".

وأوضحت الأم أن المتهم تربطه بهم صلة قرابة، إلا أنه معروف بسوء سمعته، وأنه تقدم لخطبة ابنتها في وقت سابق، لكن الأسرة رفضت الزواج منه.

كما أشارت إلى أن المتهم سبق وأن اعتدى عليهم في شهر أكتوبر الماضي، وتم حينها تحرير محضر رسمي وإحالته للنيابة، وأُلزم بتقديم تعهد بعدم التعرض لابنتها، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ما أدى في النهاية إلى وقوع الجريمة المأساوية.

وأمرت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية بحبس شاب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فتاة طعنا بسلاح أبيض في الشارع العام بمدينة الخصوص، على خلفية رفضها الارتباط به.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات بأنه كان يرغب في الزواج من المجني عليها، ميرنا جميل، وتقدم لخطبتها في وقت سابق، وأوضح أنه التقى والدها، واعتبر موافقة الأب على مقابلته بمثابة موافقة مبدئية، إلا أن الأسرة أخبرته لاحقا برفض الفتاة للزواج منه، مشيرة إلى أنها لا تفكر في الزواج خلال هذه الفترة، ما أثار غضبه.

وأضاف المتهم أنه بدأ في تتبع تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، وأنه في يوم الواقعة جلس في أحد المقاهي القريبة من منزلها منتظرا عودتها، وأكد أنه عند رؤيتها أمام المنزل وجه إليها عدة طعنات بسكين، ثم حاول الهروب.

وبعد ارتكاب الجريمة، تمكن عدد من الأهالي من القبض عليه، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب قبل تسليمه إلى السلطات الأمنية.

والجدير بالذكر، أن شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا، حيث أقدم شاب على طعن فتاة بسلاح أبيض في أحد شوارع المدينة، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها، وذلك بعد أن رفضت الارتباط به.

وطالبت أسرة الضحية بتحقيق القصاص العادل ومواجهة المتهم بأقصى العقوبات القانونية، مؤكدة أن ما وقع يعد جريمة غدر لا تغتفر.