قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام: دراما رمضان أكثر تنوعًا وحضورا للشباب وتناقش قضايا قومية

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  برئاسة الناقدة السينمائية د ماجدة موريس اجتماعا لمناقشة الأعمال التي عرضت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان،.

يأتي ذلك ضمن جهودها لرصد وتقييم ما يقدم للمشاهد المصري، في ضوء الدور التنظيمي والرقابي الذي يضطلع به المجلس، وبما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الموسم الحالي يشهد اختلافًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، سواء من حيث تنوع الموضوعات أو طبيعة القضايا المطروحة، مشيرة إلى أن عددا من الأعمال طرح ملفات وقضايا كان المجتمع في حاجة حقيقية إلى مناقشتها، في إطار درامي يعكس وعيا بطبيعة المرحلة وتحدياتها.

وأوضحت أن خريطة الدراما هذا العام تتسم بتنوع واضح يخاطب مختلف الشرائح العمرية، مع حضور قوي وملموس للمواهب الشابة أمام الكاميرا وخلفها، سواء من المؤلفين أو المخرجين أو الممثلين، إلى جانب عودة عدد من النجوم الكبار، وهو ما خلق حالة من التوازن بين الخبرات المتراكمة والطاقة المتجددة، وأسهم في إثراء المشهد الفني ومنحه طابعا أكثر حيوية وتطورا على مستوى الكتابة والإخراج والأداء.

وأشادت اللجنة بالإنتاجات الدرامية الضخمة التي تناولت قضايا قومية مهمة، في مقدمتها القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة، مؤكدة أن طرح مثل هذه الملفات يعكس إدراكا لدور الدراما في التعبير عن القضايا الوطنية والقومية وتعزيز الوعي والانتماء، إلى جانب تقديم محتوى ترفيهي يحمل أبعادًا إنسانية ووطنية.

كما وجهت اللجنة الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما قدمته من أعمال متميزة، وفي مقدمتها مسلسلات صحاب الأرض ورأس الأفعى وعين سحرية، التي تصدرت نسب المشاهدة حتى الآن، مثمنة تنوع الاختيارات ودعم المواهب الشابة والاستمرار في تقديم خطاب درامي يعزز الوعي المجتمعي.

ولفتت اللجنة إلى حرص عدد من الأعمال على إبراز الأحياء المصرية والمدن الجديدة والمنشآت الحديثة، وجعل المكان عنصرا أساسيا وبطلا للأحداث، إلى جانب تسليط الضوء على المناطق التاريخية والأثرية، بما يعزز الهوية البصرية ويعكس ثراء البيئة المصرية.

كما أشادت بالحضور الفاعل للمرأة وقضاياها، سواء من خلال مناقشة مشكلاتها المجتمعية أو تقديمها كبطلة رئيسية في عدد من الأعمال، بما يعكس دورا مؤثرا في البناء الدرامي.

ورصدت اللجنة اهتماما ملحوظا بتناول عدد من المهن والحرف اليدوية، والرياضة، والصحة النفسية، والتغذية، في إطار درامي يرسخ القيم الإيجابية ويسهم في رفع وعي المشاهد.

وفي سياق التقييم العام، أشارت اللجنة إلى أن بعض الأعمال وقعت في تكرار الأفكار ونمطية السرد الدرامي، فضلا عن احتواء عدد محدود من المسلسلات على مشاهد عنف، مؤكدة استمرارها في متابعة الأعمال المعروضة طوال شهر رمضان، وإصدار تقارير دورية تتضمن الملاحظات والتوصيات، بما يسهم في الارتقاء بالدراما المصرية وتعزيز دورها التوعوي والثقافي.

شارك في الاجتماع الكاتبة الصحفية علا الشافعي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع، ومسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج أحمد صقر، والمخرج هاني لاشين، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، والشاعر والروائي أحمد الشريف، والناقد السينمائي رامي المتولي.

لجنة الدراما الأعلى لتنظيم الإعلام الناقدة السينمائية ماجدة موريس الأعمال شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ترشيحاتنا

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

تعاون مصري - عماني جديد في تدوير مخلفات أشجار الموز وإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة

البابا تواضروس

اليوم.. العظة الأسبوعية للبابا تواضروس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

شراكة

تعاون جديد لتوفير 5,000 كرتونة رمضان لدعم الطلاب في 10 محافظات

بالصور

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

محمد انور
محمد انور
محمد انور

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

هانيا فهمي
هانيا فهمي
هانيا فهمي

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد