خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

حظي دور محمد أنور على ردود أفعال قوية وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب كثيرون عن إعجابهم بالتحول اللافت الذي قدمه هذا الموسم.

وتداول المتابعون تعليقات تشيد بخروجه من إطار الكوميديا المعتاد، مؤكدين أنه اختار أن يخاطر ويكسر الصورة الذهنية المرتبطة به منذ سنوات، ليظهر بشخصية أكثر هدوءًا وعمقًا.

واعتبر البعض أن ما يقدمه يمثل نقلة مهمة في مشواره الفني، خاصة مع اعتماده على أداء قائم على التفاصيل والتركيز بعيدًا عن خفة الظل التي عُرف بها.

كما رأى عدد من الجمهور أن اختياره لهذا الدور يعكس ذكاءً فنيًا ورغبة حقيقية في التطور، مشيرين إلى أن النجاح الذي يحققه حاليًا هو نتيجة اجتهاد وتدرج طبيعي في خطواته، لا مجرد صدفة.

وتوقّع متابعون أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة في مسيرة محمد أنور، تحمل مزيدًا من التنوع والنضج في اختياراته الفنية.

قصة مسلسل مناعة

وتدور أحداث العمل في إطار شعبي داخل حي الباطنية، مستعرضًا أجواء السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وتقدم هند صبري شخصية امرأة تبدأ كزوجة مستضعفة لزوج يعمل في تجارة الممنوعات قبل أن يقتل، لتتحول بعدها إلى امرأة قوية تواجه التحديات من أجل حماية أسرتها، ويتناول المسلسل عالم تجارة المخدرات والصراعات الاجتماعية.

أبطال مسلسل مناعة

ويشارك في بطولة المسلسل كل من هند صبري، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، عماد صفوت، هدى الاتربي، ميمي جمال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. العمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج المتحدة ستوديوز.