تعاون مصري - عماني جديد في تدوير مخلفات أشجار الموز وإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدا عمانيا من وزارة الزراعة العمانية وجهاز استثمار عمان وشركة البراعة الخضراء العمانية، إلى جانب عدد من ممثلي شركة بابيريوس إيجيبت، لبحث سبل التعاون في عدة مجالات على رأسها إدارة المخلفات. جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.

إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر وعمان في ضوء دعم القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين، لافتًا إلى أن اللقاء شهد مناقشة إمكانية التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك على رأسها التكامل في مجال إدارة المخلفات وذلك في ضوء الخبرات الممتدة لوزارة الإنتاج الحربي في هذا المجال بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، مشيرًا إلى التعاون القائم بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة بابيريوس والذي تم في إطاره إنشاء المجمع النموذجى لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى إلى جانب إنتاج السماد العضوي في المرحلة الثانية من المشروع، مضيفًا أن هذا المجمع يمثل نموذجًا للشراكة الإستراتيجية بين القطاع العام والخاص بما يدعم مساعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

التخلص الآمن من المخلفات

بدوره أوضح المهندس إسماعيل السيد عضو مجلس إدارة شركة بابيريوس ايجيبت، أن "بابيريوس" وجدت في ألياف مخلفات أشجار الموز كنزا كبيرا حيث تعمل على إعادة تدوير تلك المخلفات وتصنيع العديد من المنتجات مثل اللب الصالح لإنتاج الورق والعبوات الكرتونية وأدوات التغليف والتعبئة إلى جانب إنتاج السماد العضوي والمخصبات، مما يحقق التخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى مخرجات صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصادية، معربًا عن سعادته بالتعاون القائم مع "الإنتاج الحربي" نظرًا لما تتميز به شركاتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية هائلة وكوادر بشرية متميزة، لافتًا إلى أنه يمكن التعاون مع الجانب العماني لإقامة مجمعات نموذجية لتدوير ألياف مخلفات أشجار الموز وكذا التعاون في مجال استخراج الكربون النشط من أشجار جوز الهند المتوفرة بالسلطنة.

خط إنتاج العبوات الكرتونية

من جانبهم، توجه ممثلو الوفد العماني بالشكر إلى الوزير على حُسن الاستقبال، وأشاروا إلى أنه تمت زيارة خط إنتاج العبوات الكرتونية داخل إحدى شركات الإنتاج الحربي، كما تمت زيارة خط تدوير المخلفات (مستقبل-1) والذي تشارك وزارة الإنتاج الحربي في إنشائه لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل، وأشادوا بالإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بالشركات التابعة للوزارة، مثمنين دورها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية بمصر، وهو ما يمهد الطريق لعقد شراكة مثمرة تحقق المصلحة المشتركة لكل الأطراف في مختلف المجالات وفي مقدمتها مجال إدارة المخلفات خاصةً أن سلطنة عمان تتمتع بموقع جيد مما يجعلها بوابة لنقل تكنولوجيا تصنيع مكونات خطوط إنتاج العبوات الكرتونية إلى عدة دول بقارتيّ آسيا وأفريقيا.

وفي نهاية اللقاء، تم التوافق على أهمية استمرار المباحثات بين كافة الأطراف لوضع آليات محددة لتفعيل شراكة إستراتيجية مثمرة.