الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا

أكد رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوج، خلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي في أديس أبابا، أن هناك جهات تسعى إلى تقويض العلاقات بين إسرائيل ودول أفريقيا، مشددًا على أن الشراكة مع إثيوبيا "متينة وقائمة على مصالح مشتركة قوية".

وقال هرتسوج، خلال الاجتماع: "إثيوبيا دولة محورية في أفريقيا، وتشكل محورًا هامًا لنمو القارة بأسرها. أود أن أؤكد بوضوح: قد تكون هناك جهات، هنا وفي الخارج، تحاول تقويض علاقتنا بأفريقيا، لكن علاقتنا متينة، ومصالحنا المشتركة أقوى من أي محاولة من هذا القبيل".

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتعميق التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتجارة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

في سياق زيارته، التقى هرتسوج بقيادة الجالية اليهودية في أديس أبابا.