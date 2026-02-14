قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلة أمريكية تفضح إثيوبيا وتكشف أساليب إخفاء فظائع تيجراي عن العالم

لاجئيين جراء الحرب في تيجراي
لاجئيين جراء الحرب في تيجراي
القسم الخارجي

شهدت منطقة تيجراي في شمال إثيوبيا واحدة من أكثر النزاعات المسلحة دموية في القرن الحادي والعشرين، بين 2020 و2022، حيث قدر عدد القتلى بحوالي 800 ألف شخص من أصل 7 ملايين نسمة.

وقد تميزت الحرب بالقتل المنظم، والعنف الجنسي المنهجي، والتشريد الجماعي، إلى جانب تطهير عرقي وحصار طويل الأمد أدى إلى تدمير حياة المدنيين بشكل كامل.

ورغم هذه الفظائع، بقيت أزمة تيجراي “خارج الرصد الدولي”، وهو ما لم يكن مصادفة، بل نتيجة استراتيجيات متعمدة من الحكومة الإثيوبية وحلفائها لإخفاء الانتهاكات عن أنظار العالم، وفق تقرير نشرته مجلة "ذا كونفرزيشن" الأمريكية.

أربعة تكتيكات لإخفاء الفظائع

ودرس الباحث تيكليهيمانوت ويلديميشيل سياسة الحكومة الإثيوبية، وتوصل إلى أن السلطات استخدمت أربع وسائل رئيسية لإنشاء ما وصفته بـ"منطقة العمى":

انقطاع الاتصالات: فرضت الحكومة الإثيوبية حصاراً شبه كامل على الاتصالات منذ بداية الحرب، استمر أكثر من عامين، مما عزل تيجراي عن العالم ومنع تداول المعلومات حول العنف.

قيود على الصحفيين والمنظمات الإنسانية: منعت السلطات دخول الصحفيين والمنظمات الإنسانية أو قيدت حركتهم، مما ألغى وجود شهود مستقلين يمكنهم توثيق الانتهاكات ونقلها إلى الرأي العام العالمي.

الحواجز المادية: تم إغلاق الطرق واحتلال الأراضي وقطع خطوط المساعدات، مما جعل من الصعب على المدنيين الهروب أو الحصول على المساعدة، وأتاح ارتكاب الفظائع بعيداً عن المراقبة الدولية.

إعادة صياغة الرواية الرسمية: صاغت الحكومة الإثيوبية خطاباً رسمياً وصحفياً لتصوير تيجراي كمجموعة “متمردة” أو “عائق” يستحق العقاب، وهو ما ساهم في تطبيع العنف تجاه المدنيين وتقليل الضغوط الدولية للانخراط في المحاسبة.

تضافرت هذه الإجراءات لتسمح بارتكاب الانتهاكات على نطاق واسع، من دون مساءلة أو رصد فعلي من المجتمع الدولي.

الإفلات من المحاسبة وتفشي العنف

وبعد اتفاقية وقف إطلاق النار في نوفمبر 2022، عملت الحكومة الإثيوبية على تقويض آليات التحقيق الدولية في جرائم حرب تيجراي، بما في ذلك اللجنة الأممية وخطة الاتحاد الإفريقي للتحقيق. ورغم وعود الحكومة بإنشاء محاكمات انتقالية محلية، وصفتها الأمم المتحدة بأنها مجرد “امتثال شكلي”، إذ لم تُتخذ خطوات حقيقية لمحاسبة الجناة أو حماية الناجين.

تيجراي إثيوبيا النزاعات المسلحة العنف شمال إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش عن نافع.. اليوم

الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

جمعية علماء أهل السنة تحتفل بمائة عام

جمعية علماء أهل السنة بكيرلا تحتفي بمرور قرن على تأسيسها

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد