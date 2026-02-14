سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

منذ ظهور تقنية المفتاح الرقمي، تغيرت علاقة السائقين بمركباتهم تمامًا، حيث لم يعد حمل المفتاح التقليدي ضرورة يومية، فبفضل تقنيات (NFC) والبلوتوث، أصبحت "ساعة آبل" (Apple Watch) تقوم بمهام المفتاح بالكامل، من فتح الأبواب إلى تشغيل المحرك بمجرد الاقتراب.

توفر هذه الميزة راحة فائقة وتغنيك عن الأجهزة الضخمة في جيبك، مع ضمان أعلى مستويات الأمان المشفرة رقميًا وكتابة بياناتك تقنيًا وسحابيًا.

آلية تفاعل ساعة آبل مع سيارتك الحديثة

تعتمد طريقة عمل الساعة مع السيارة على نظام الشركة المصنعة وطراز الساعة، وتتمثل في 3 طرق رئيسية:

التحكم عن بُعد: العمل كبديل لجهاز التحكم لفتح الصندوق أو تشغيل المحرك من مسافة بعيدة. التلامس القريب (NFC): يتطلب وضع الساعة بالقرب من مقبض الباب ليتم التعرف على الهوية وفتح القفل سريعًا. الدخول الذكي: التقنية الأحدث التي تكتشف وجود الساعة بمجرد اقترابك لمسافة مترين من السيارة، لفتح الأبواب تلقائيًا.

العلامات التجارية المدعومة في سوق 2026

بعد انفراد "بي إم دبليو" بهذه التقنية، توسعت المظلة لتشمل قائمة طويلة من الشركات العالمية في 2026، وتضم القائمة حاليًا:

أوروبا: مرسيدس-بنز، أودي، فولفو، لوتس، وميني.

كوريا: هيونداي، كيا، وجينيسيس.

السيارات الكهربائية: ريفيان، وشاحنات "رام"، بالإضافة إلى العلامات الصينية الرائدة مثل "بي واي دي" و"نيو".

وعلى الرغم من تركيز الميزة في الفئات الفاخرة، إلا أن بعض الموديلات الاقتصادية بدأت في توفيرها لتعزيز التنافسية عالميًا.

خطوات إعداد ساعة آبل لفتح سيارتك

لإعداد الخدمة بنجاح، يجب التأكد من ربط سيارتك بحساب الشركة المصنعة واتباع الآتي:

تطبيق المحفظة: افتح تطبيق المحفظة على هاتف آيفون المرتبط بالساعة.

إضافة المفتاح: اتبع تعليمات الشركة المصنعة عبر تطبيقها الخاص لإضافة المفتاح الرقمي.

المزامنة: بمجرد إضافة المفتاح للهاتف، ستظهر رسالة لإضافته تلقائيًا إلى "ساعة آبل".

نمط السريع: فعل هذا النمط لفتح السيارة وتشغيلها دون الحاجة لإدخال رمز القفل في الساعة يدويًا.

الأمان والخصوصية في المفاتيح الرقمية

تؤكد آبل أن مفاتيح السيارات مخزنة في رقاقة مشفرة لا يمكن الوصول إليها حتى من قِبل نظام التشغيل.

وفي حال فقدان الساعة، يمكن للسائق إلغاء تفعيل المفتاح فورًا عبر تطبيق "العثور على الموقع" من أي جهاز آخر، مما يجعلها وسيلة أكثر أمانًا من المفاتيح التقليدية التي قد تُسرق أو تُنسخ بسهولة ويسر تمامًا.