لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، أنها نزلت قبر الفنان الراحل أحمد زكي في أثناء حملها في نجلها الأول، مؤكدة أنها كانت تحبه على الصعيدين الشخصي والفني.

وروت- خلال مقابلة في برنامج Mirror مع الإعلامي خالد فرج- موقفًا جمع بينها وبين الفنان الراحل، قائلة إنه دخل عليها برفقة الفنان لؤي عمران ذات مرة، متقمصًا شخصية محمد أنور السادات، وتنبأ لها وقتها بنجاح كبير في مسيرتها الفنية، رغم أنها لم تكن معروفة في ذلك التوقيت.

وأشارت لقاء الخميسي، إلى أنها زارت أحمد زكي برفقة زوجها في المستشفى، في أثناء دخوله في غيبوبة، موضحة أنها شاهدت الفنانة رغدة تجلس على الأرض وتُقبّل يده.

وأضافت أنها أصرت على النزول إلى قبره في أثناء مراسم الدفن، لكنها لم تتمكن من رؤية وجهه؛ بسبب طبيعة الموقف، مؤكدة أنها لم تنزل إلى قبر والدها أثناء وفاته، لكن الأمر كان مختلفًا بالنسبة لها في حالة الفنان الراحل أحمد زكي.

واختتمت لقاء الخميسى حديثها، بالتأكيد على حبها لعدد من رموز الفن، منهم نور الشريف، وممدوح عبد العليم، ومعالي زايد، معتبرة أنهم أيقونات الفن الحقيقي.