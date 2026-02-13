ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

تلقى نادي الزمالك ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام كايزر تشيفز في إطار منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعد تأكد غياب لاعبين مؤثرين عن اللقاء الحاسم.

كان الزمالك قد تعرض لضغوط إضافية بعد تعثره في الجولة السابقة، ما زاد من أهمية اللقاء المقبل أمام متصدر المجموعة، وجعل الفوز هدفًا أساسيًا للفريق من أجل التأهل للدور التالي وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع كايزر تشيفز غدا السبت بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع كايزر تشيفز، في السادسة من مساء غد السبت، على ستاد هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

يتكون طاقم التحكيم للمباراة الذي تم اختياره من السودان من جانب الاتحاد الأفريقى، كل من محمود علي محمود حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد مساعدين وعمرو إسماعيل السيد حكم رابع، واختار كاف الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام محمد قزاز من المغرب.

ترتيب مجموعة الزمالك

يقع الزمالك في المجموعة الرابعة من مجموعات البطولة، والتي تضم فرق كل من المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي بالإضافة إلى الزمالك.

تقدم كايزر تشيفز الجنوب أفريقي للمركز الأول فى صدارة المجموعة الرابعة من الكونفدرالية الافريقية، برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد فريق الزمالك فى المركز الثاني عند 8 نقاط، وتراجع المصري للمركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

غياب ثنائي الزمالك أمام كايزر تشيفز

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن الفريق سيفتقد خدمات الثنائي أحمد فتوح وآدم كايد في المباراة المقبلة، بسبب الإصابة، رغم تواجدهما ضمن معسكر الفريق استعدادًا للمواجهة.

ويعاني فتوح من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، بينما تعرض كايد لتمزق في عضلة السمانة، وهو ما حال دون لحاقهما بالمباراة المنتظرة.

وتأتي هذه الغيابات في توقيت صعب، خاصة أن المباراة تمثل محطة حاسمة في مشوار الفريق بالبطولة القارية، إذ يسعى الجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن استمرار المنافسة دون الدخول في حسابات معقدة خلال الجولة الأخيرة.