متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

تتجه أنظار المسلمين في مختلف دول العالم إلى موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وسط حالة من الترقب والاهتمام لمعرفة غرة الشهر الكريم، في ظل البيانات الفلكية الدقيقة الصادرة بشأن توقيت ميلاد الهلال وإمكانية رؤيته في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على الحسابات الفلكية المسبقة لتحديد بدايات الشهور الهجرية، إلى جانب الرؤية الشرعية، ما يجعل الإعلان عن موعد ميلاد الهلال وتوقيت غروبه محور اهتمام واسع.



موعد ميلاد هلال شهر رمضان فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الثلاثاء 29 من شهر شعبان 1447 هجريًا، الموافق 17 فبراير 2026، وهو اليوم المعروف فلكيًا بيوم الرؤية.

وتشير الحسابات إلى أن هذا التوقيت يمثل لحظة ولادة الهلال الجديدة، والتي تُبنى عليها التقديرات الخاصة بإمكانية الرؤية في مختلف دول العالم.

مناطق لا يُولد فيها الهلال قبل الغروب

وتوضح البيانات الفلكية أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في كل من كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا، وهو ما يؤثر على إمكانية رؤيته في هاتين المدينتين، ويؤكد استحالة رصد الهلال فيهما مساء ذلك اليوم.

مواعيد غروب القمر في مكة والقاهرة والمحافظات

وبحسب الحسابات الفلكية، يغرب القمر بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بثلاث دقائق، بينما يغرب في القاهرة بعد غروب الشمس بأربع دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين ثلاث وأربع دقائق.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيتراوح زمن غروب القمر بعد غروب الشمس بين دقيقة واحدة واثنتي عشرة دقيقة، وهو ما يمنح فرصة متفاوتة لرؤية الهلال من دولة إلى أخرى وفق الظروف الفلكية والجغرافية.



مدن يغرب فيها القمر مع غروب الشمس

وتشير الحسابات إلى استثناء عدد من المدن، حيث يغرب القمر فيها مع غروب شمس يوم الرؤية مباشرة، دون أي مكث يُذكر، وتشمل هذه المدن المنامة بمملكة البحرين، ودبي وأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومسقط بسلطنة عمان، إضافة إلى طهران في إيران، وهو ما يجعل رؤية الهلال في هذه المناطق غير ممكنة فلكيًا.

غروب القمر قبل الشمس في بعض الدول

كما تُظهر البيانات الفلكية أن القمر يغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية في كراتشي بباكستان بدقيقة واحدة، بينما يغرب قبل الشمس في كل من كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا بأربع دقائق، ما يؤكد تعذر رؤية الهلال في هذه المدن أيضًا.

موعد غرة شهر رمضان 1447 هجريًا

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، يكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 هو اليوم المتمم لشهر شعبان 1447 هجريًا، على أن تكون غرة شهر رمضان المعظم 1447 هجريًا فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

وتبقى الرؤية الشرعية هي الفيصل النهائي في إعلان بداية الشهر الفضيل في عدد من الدول، مع توافق كبير متوقع بين الحسابات الفلكية ونتائج الاستطلاع.



عدد ساعات الصيام المتوقعة

وفق التقديرات الفلكية، تتراوح عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 بين 12 و13 ساعة يوميًا في أغلب الدول العربية، حيث تبدأ الساعات أقصر في الأيام الأولى من الشهر، ثم تزداد تدريجيًا مع تقدم أيامه.

إمساكية شهر رمضان 2026 كاملة

الخميس 19 فبراير – الموافق 1 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و2 دقيقة

الفجر: 5:04

الشروق: 6:31

الظهر: 12:09

العصر: 3:21

المغرب: 5:47

العشاء: 7:04

الجمعة 20 فبراير – الموافق 2 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و4 دقائق

الفجر: 5:03

الشروق: 6:30

الظهر: 12:09

العصر: 3:22

المغرب: 5:47

العشاء: 7:05

السبت 21 فبراير – الموافق 3 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و6 دقائق

الفجر: 5:02

الشروق: 6:29

الظهر: 12:08

العصر: 3:22

المغرب: 5:48

العشاء: 7:06

الأحد 22 فبراير – الموافق 4 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و7 دقائق

الفجر: 5:02

الشروق: 6:28

الظهر: 12:08

العصر: 3:22

المغرب: 5:49

العشاء: 7:06

الإثنين 23 فبراير – الموافق 5 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و9 دقائق

الفجر: 5:01

الشروق: 6:27

الظهر: 12:08

العصر: 3:23

المغرب: 5:50

العشاء: 7:07

الثلاثاء 24 فبراير – الموافق 6 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و11 دقيقة

الفجر: 5:00

الشروق: 6:26

الظهر: 12:08

العصر: 3:23

المغرب: 5:50

العشاء: 7:08

الأربعاء 25 فبراير – الموافق 7 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و12 دقيقة

الفجر: 4:59

الشروق: 6:25

الظهر: 12:08

العصر: 3:24

المغرب: 5:51

العشاء: 7:08

الخميس 26 فبراير – الموافق 8 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و14 دقيقة

الفجر: 4:58

الشروق: 6:24

الظهر: 12:08

العصر: 3:24

المغرب: 5:52

العشاء: 7:09

الجمعة 27 فبراير – الموافق 9 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و16 دقيقة

الفجر: 4:57

الشروق: 6:23

الظهر: 12:08

العصر: 3:25

المغرب: 5:52

العشاء: 7:10

السبت 28 فبراير – الموافق 10 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و17 دقيقة

الفجر: 4:56

الشروق: 6:22

الظهر: 12:07

العصر: 3:25

المغرب: 5:53

العشاء: 7:10

الأحد 1 مارس – الموافق 11 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و19 دقيقة

الفجر: 4:55

الشروق: 6:21

الظهر: 12:07

العصر: 3:25

المغرب: 5:54

العشاء: 7:11

الإثنين 2 مارس – الموافق 12 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و21 دقيقة

الفجر: 4:54

الشروق: 6:20

الظهر: 12:07

العصر: 3:26

المغرب: 5:55

العشاء: 7:12

الثلاثاء 3 مارس – الموافق 13 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و23 دقيقة

الفجر: 4:52

الشروق: 6:19

الظهر: 12:07

العصر: 3:26

المغرب: 5:55

العشاء: 7:12

الأربعاء 4 مارس – الموافق 14 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و25 دقيقة

الفجر: 4:51

الشروق: 6:18

الظهر: 12:07

العصر: 3:26

المغرب: 5:56

العشاء: 7:13

الخميس 5 مارس – الموافق 15 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و26 دقيقة

الفجر: 4:50

الشروق: 6:17

الظهر: 12:06

العصر: 3:27

المغرب: 5:57

العشاء: 7:14

الجمعة 6 مارس – الموافق 16 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و28 دقيقة

الفجر: 4:49

الشروق: 6:15

الظهر: 12:06

العصر: 3:27

المغرب: 5:57

العشاء: 7:14

السبت 7 مارس – الموافق 17 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و30 دقيقة

الفجر: 4:48

الشروق: 6:14

الظهر: 12:06

العصر: 3:27

المغرب: 5:58

العشاء: 7:15

الأحد 8 مارس – الموافق 18 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و32 دقيقة

الفجر: 4:47

الشروق: 6:13

الظهر: 12:06

العصر: 3:27

المغرب: 5:59

العشاء: 7:16

الإثنين 9 مارس – الموافق 19 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و34 دقيقة

الفجر: 4:46

الشروق: 6:12

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 5:59

العشاء: 7:16

الثلاثاء 10 مارس – الموافق 20 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و35 دقيقة

الفجر: 4:45

الشروق: 6:11

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:00

العشاء: 7:17

الأربعاء 11 مارس – الموافق 21 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و37 دقيقة

الفجر: 4:43

الشروق: 6:10

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:18

الخميس 12 مارس – الموافق 22 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و39 دقيقة

الفجر: 4:42

الشروق: 6:09

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:18

الجمعة 13 مارس – الموافق 23 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و41 دقيقة

الفجر: 4:41

الشروق: 6:07

الظهر: 12:04

العصر: 3:29

المغرب: 6:02

العشاء: 7:19

السبت 14 مارس – الموافق 24 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و43 دقيقة

الفجر: 4:40

الشروق: 6:06

الظهر: 12:04

العصر: 3:29

المغرب: 6:02

العشاء: 7:20

الأحد 15 مارس – الموافق 25 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و45 دقيقة

الفجر: 4:38

الشروق: 6:05

الظهر: 12:04

العصر: 3:29

المغرب: 6:03

العشاء: 7:20

الإثنين 16 مارس – الموافق 26 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و46 دقيقة

الفجر: 4:37

الشروق: 6:04

الظهر: 12:04

العصر: 3:29

المغرب: 6:04

العشاء: 7:21

الثلاثاء 17 مارس – الموافق 27 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و48 دقيقة

الفجر: 4:36

الشروق: 6:03

الظهر: 12:03

العصر: 3:29

المغرب: 6:04

العشاء: 7:22

الأربعاء 18 مارس – الموافق 28 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و50 دقيقة

الفجر: 4:35

الشروق: 6:01

الظهر: 12:03

العصر: 3:29

المغرب: 6:05

العشاء: 7:22

الخميس 19 مارس – الموافق 29 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و52 دقيقة

الفجر: 4:33

الشروق: 6:00

الظهر: 12:03

العصر: 3:30

المغرب: 6:06

العشاء: 7:23

أدعية مع استقبال شهر رمضان 2026

«اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك ياهادي المضلين».

«اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين».

«اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار، اسأل الله أن تكون ثلاثين ليلة من الجبر والغفران والستر والطمأنينة والسعادة».

«اللهمَّ بلِّغنا رمضان، وأعِنّا فيه على الصّيام، والقيام، وقراءة القرآن، اللهمّ اكتبنا فيه من القانتين، والصّابرين، والمستغفرين، وأعتِق فيه رقابنا من النّار».

«اللهم أعنّي فيه على ذِكرك، وشُكرك، وحُسن عبادتك».



