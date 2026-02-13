3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

حسمت ثلاث دول إسلامية موعد غرة شهر رمضان المبارك لعام 2026، معلنة أن يوم الخميس الموافق 19 فبراير هو أول أيام الشهر الفضيل، وذلك استنادا إلى الحسابات الفلكية وتعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير.

مركز الفلك الدولي استحالة الرؤية مساء الثلاثاء

أوضح مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الحسابات الفلكية أكدت عدم إمكانية رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات، في العالم العربي والإسلامي، ولا حتى في القارتين الأمريكيتين.

وأشار المركز إلى أن الدول التي تعتمد الحسابات الفلكية المسبقة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية اتخذت قرارها بناءً على هذه المعطيات العلمية الدقيقة.

تركيا اعتماد الحسابات الفلكية معيارًا رسميًا

تتبع تركيا منهجا ثابتا في تحديد الأشهر الهجرية، إذ تعتمد بشكل كامل على الحسابات الفلكية التي تراعي إمكانية رؤية الهلال من أي مكان يشترك معها بجزء من الليل، سواء في العالم العربي والإسلامي أو حتى أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين.

وبعد أن أثبتت الحسابات التي أجرتها رئاسة الشؤون الدينية التركية استحالة رؤية الهلال يوم 17 فبراير، أعلنت أن الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان المبارك.

سنغافورة رؤية محلية وفق معايير دقيقة

بدورها، أعلنت سنغافورة، عبر مجلس الشؤون الإسلامية الذي يرأسه مفتي سنغافورة، أن الحسابات الفلكية أثبتت استحالة رؤية الهلال مساء الثلاثاء، بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس في ذلك اليوم.

واعتمادًا على هذه النتائج، تقرر أن يكون الخميس 19 فبراير أول أيام شهر رمضان في البلاد.

سلطنة عُمان تعذر الرؤية شرعا وفلكيا

كما أعلنت سلطنة عُمان رسميًا أن الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير.

وأوضحت الجهات المختصة أن القمر يغيب قبل الشمس أو معها في جميع أرجاء السلطنة، ما يجعل رؤيته مستحيلة شرعًا وفلكيًا. وبناءً عليه، اعتُبر الأربعاء 18 فبراير متممًا لشهر شعبان.

وأكدت السلطنة أن قرارها يأتي في إطار منهج يجمع بين الضوابط الشرعية والمعطيات الفلكية القطعية، لضمان الدقة والوضوح في إعلان بداية الشهر.

مصر تستعد لاستطلاع الهلال

في سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان ستجرى عقب غروب شمس الثلاثاء 17 فبراير 2026، عبر سبع لجان شرعية وعلمية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتضم اللجان خبراء من دار الإفتاء، وهيئة المساحة المصرية، والمعهد القومي للبحوث الفلكية، لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة.

وأكدت الافتاء المصرية أن نتيجة الاستطلاع ستُبث مباشرة على الهواء، لإطلاع المواطنين على الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تواكب استقبال الشهر الكريم.

ساعات الصيام حول العالم تفاوت ملحوظ

مع حلول رمضان، تختلف عدد ساعات الصيام من دولة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي.

تسجل مناطق شمال أوروبا، مثل شمال النرويج وأيسلندا وغرينلاند، أطول ساعات صيام، إذ تتجاوز 16 ساعة يوميًا.

في المقابل، تصوم دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، مثل نيوزيلندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وتشيلي، ما بين 11 و12 ساعة تقريبًا.

أما في الدول العربية، فتتراوح ساعات الصيام بين 12 و14 ساعة، مع تسجيل أقل عدد ساعات صيام في جزر القمر والصومال بنحو 12 ساعة تقريبًا.

وبذلك تكون سنغافورة وتركيا وسلطنة عُمان أولى الدول التي أعلنت رسميا أن الخميس 19 فبراير 2026 هو غرة شهر رمضان المبارك، في انتظار ما ستسفر عنه تحريات بقية الدول الإسلامية.