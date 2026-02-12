الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

تلعب المعرفة بطرق الوقاية من احمرار العين والتهابها دور كبير فى الحماية من الإصابة من بها خلال فترات التغيرات الجوية أو عند التعرض لعوامل إجهاد العين بشكل كثيف.

وفى ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من حدوث التقلبات الجوية ، غدًا الجمعة 13 فبراير 2026 مع زيادة احتمال تعرض البلاد لـ العاصفة الترابية وارتفاع الحرارة فإن مشاكل العين تزاداد احتمالات حدوثها فى هذا التوقيت.



إليك بعض الطرق للوقاية من احمرار والتهاب العين خلال العاصفة الترابية والتقلبات الجوية وذلك وفقا لما جاء في موقع dragarwal .

احرص على غسل اليدين باستمرار خاصة قبل لمس العينين.

تجنب فرك عينيك خاصة عندما تكن خارج المنزل حتى لاتزيد من الالتهاب.

التهاب العين



استخدم نظارات واقية إذا كنت مضطر للخروج من المنزل أثناء العاصفة الترابية أو ستتعرض للمواد الكيميائية.

احرص على اتباع قواعد النظافة الشخصية السليمة أثناء استخدام العدسات اللاصقة وحاول تجنب اتردائها خلال العاصفة الترابية فى الشوارع والأماكن المفتوحة.

حاول أن تقلل من استخدام الشاشات مثل الكمبيوتر والموبايل والتلفزيون حيث أنها تضعف العين بشكل عام وتجعلها أكثر عرضة للالتهاب والمشاكل المختلفة.

حافظ على رطوبة جسمك من خلال اتباع نظامًا غذائيًا متوازنًا غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة العين مثل البيض والأطعمة ذات اللون البرتقالي كالجزر والقرع والزعفران.

احرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم وتحكم في التوتر لأنهما يؤثران على الصحة العامة والمناعة والعين.