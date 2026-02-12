مع تغيرات الجو .. اعرف طرق علاج احمرار العين

مع تغيرات الجو تزداد احتمالات الإصابة بالتهاب واحمرار العين خاصة مع انتشار بعض الأتربة أو التعرض للأشعة الشمس لساعات طويلة واستخدام الشاشات المختلفة لذا من المهم معرفة طرق علاجها فى المنزل.

ووفقا لموقع dragarwal نكشف لكم الطرق الطبيعية والطبية لعلاج التهاب واحمرار العين.

علاج احمرار العين بطرق طبيعية



كمادات باردة

يمكن أن يساعد وضع كمادات باردة ونظيفة على العينين المغلقتين في تقليل الالتهاب وتهدئة التهيج. كما أنه يساعد على انقباض الأوعية الدموية، مما يقلل الاحمرار ويوفر راحة سريعة.

الترطيب وراحة العين

شرب كميات وافرة من الماء وأخذ فترات راحة منتظمة من استخدام الشاشات يساعد على تخفيف الجفاف والإرهاق كما أن الترطيب الكافي يدعم إنتاج الدموع وصحة العين.

كمادات دافئة لعلاج مشاكل الجفون

لعلاج التهاب الجفون أو جفاف العين، تساعد الكمادات الدافئة على إزالة الإفرازات، وفتح الغدد الدهنية المسدودة، وتخفيف الالتهاب واستخدم قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء الدافئ وضعها برفق على الجفون المغلقة.

علاج أعراض احمرار العين الطبي

يعتمد علاج التهاب العين الأحمر على السبب ففي الحالات الخفيفة، يمكن أن تساعد قطرات ترطيب العين، والكمادات الباردة، وتجنب المهيجات.

قد تتطلب العدوى قطرات للعين تحتوي على مضادات حيوية أو مضادات فيروسية لتخفيف التهيج والاحمرار، بينما قد تحتاج الحالات الالتهابية إلى أدوية تحتوي على الستيرويدات ويضمن الحفاظ على النظافة الجيدة والراحة، بالإضافة إلى التقييم المبكر من قبل أخصائي عيون متمرس في مستشفى الدكتور أغاروال للعيون، الرعاية المناسبة والشفاء السريع.

تنبيه



اذا استمر التهاب واحمرار العين رغم استخدام العلاجات السابقة فيجب زيارة الطبيب المختص فى أقرب وقت.