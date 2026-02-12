رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

يبحث الكثيرون عن حدود السحب اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك وتطبيق انستاباي، خاصة بعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس 20/11/2025 بشأن أسعار الفائدة.

قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

خفض سعر الفائدة

وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%.

وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.



في هذا التقرير، نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بـ حدود ورسوم السحب والاستعلام، بما في ذلك إجابة عن الأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى توضيح حدود السحب في أبرز البنوك.

وينشر موقع صدى البلد أبرز الرسوم المقررة داخل البنوك من عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وكذلك الحدود القصوي لعمليات السحب والإيداع اليومي.

حدود السحب اليومي في البنوك

أصدر البنك المركزي المصري في وقت سابق قرارًا مهمًا يتعلق بزيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM)، بهدف تيسير التعاملات المالية وتسهيل سحب الأموال للعملاء.

زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي

وفي وقت سابق من العام، رفع البنك المركزي الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من الفروع البنكية ليصل إلى 250 ألف جنيه مصري، بدلاً من 150 ألفًا كما كان معمولًا سابقًا، مما يعكس رغبة البنك في دعم العملاء وتمكينهم من إجراء معاملاتهم بسهولة أكبر.

حدود السحب من ماكينات ATM

الحد الأقصى للسحب اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي

فيما يخص ماكينات الصراف الآلي، فقد تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 30 ألف جنيه مصري، بدلاً من 20 ألفًا، لتمكين العملاء من الحصول على مبالغ نقدية أكبر خلال اليوم، مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامة التعاملات.

حدود السحب اليومي من إنستاباي

حددت شبكة المدفوعات الإلكترونية المالكة لتطبيق إنستاباي؛ حدود السحب اليومي والتحويلات بين المحافظ البنكية المختلفة ونظيرتها الإلكترونية 120 ألف جنيه

يبلغ حد السحب أو التحويل لمرة واحدة تقدر بـ70 ألف جنيه

حدود السحب الشهري عبر إنستاباي 400 ألف جنيه

رسوم السحب من إنستاباي و المحافظ الأخري

نصف جنيه للتحويل أقل من 1000 جنيه

جنيه واحد للمبلغ 1000 جنيه

5 جنيهات عند تحويل 5آلاف جنيه

الحد الأقصي للرسوم التحويلية 20 جنيه

رسوم السحب وتفاصيل الخدمة

حدد البنك المركزي أيضًا رسومًا للسحب النقدي لكل عملية، مع استثناء خاص: تبقى الخدمة مجانية إذا أجرى العميل السحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، مما يشجع العملاء على استخدام ماكينات بنوكهم الأصلية لتفادي الرسوم.

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM ، تشغل بال الكثير من مستخدمي الـATM ، خاصة مع اختلاف الرسوم بين البنوك.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري يحدد سقفًا لهذه الرسوم، فإن بعض البنوك قد تفرض رسومًا إضافية تختلف باختلاف المعاملات.

قيمة رسوم السحب من ATM

تختلف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي حسب البنك، وفيما يلي جدول تقريبي لأبرز البنوك المصرية ورسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عند استخدام ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة:

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM حسب كل بنك

البنك الأهلي المصري

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه لكل عملية.

بنك مصر

رسوم السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

بنك القاهرة

رسوم السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

البنك الزراعي المصري

رسوم السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

رسوم السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.

بنك كريدي أجريكول

رسوم السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات.

رسوم السحب والاستعلام في بنوك أخرى

بنك أبو ظبي الإسلامي

رسوم السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.

بنك HSBC

رسوم السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.

بنك قطر الوطني (QNB)

رسوم السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.

البنك العربي الأفريقي الدولي

رسوم السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.

بنك الإمارات دبي الوطني

رسوم السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

البنك المصري الخليجي

رسوم السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 10 جنيهات.

رسوم السحب بعد قرار البنك المركزي

غرامة السحب من ATM

لا تفرض البنوك "غرامة" بالمعنى التقليدي على السحب من ماكينات الصراف الآلي، وبلكن يتم خصم رسوم عند السحب من ماكينة بنك آخر.

رسوم السحب من البنك الأهلي

يحدد البنك الأهلي المصري رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي كالتالي:

السحب من ماكينة تابعة للبنك الأهلي لأصحاب بطاقات البنك الأهلي: مجاني

السحب من ماكينة تابعة لبنك آخر: 5 جنيهات لكل عملية

رسوم السحب من بنك التعمير والإسكان

يفرض بنك التعمير والإسكان رسومًا على السحب والاستعلام عن الرصيد كما يلي:

السحب من ماكيناته لأصحاب بطاقات بنك التعمير والإسكان : مجاني

السحب من ماكينات بنوك أخرى: 5 جنيهات لكل عملية

الاستعلام عن الرصيد من ماكينة أخرى: 3 جنيهات

رسوم بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة رسوم السحب والاستعلام عند استخدام ماكينات غير تابعة له كالتالي:

السحب: 5 جنيهات لكل عملية

الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه

السحب من ماكينة بنك مصر

يتم السحب من ماكينات بنك مصر وفق الرسوم التالية:

السحب من ماكينة بنك مصر لعملاء بنك مصر : مجاني

السحب من ماكينة بنك آخر: 5 جنيهات لكل عملية

الاستعلام عن الرصيد لعملاء بنك مصر: مجاني

الاستعلام عن الرصيد من بطاقة بنك آخر: 2 جنيه

كيف تتجنب رسوم السحب والاستعلام؟

إذا كنت ترغب في تقليل تكاليف السحب والاستعلام عن الرصيد، فإليك بعض النصائح الفعالة:

استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة: أغلب البنوك لا تفرض رسومًا عند استخدام ماكيناتها الخاصة. التحقق من رسوم البنك الخاص بك: يفضل معرفة تفاصيل الرسوم المفروضة قبل إجراء أي عمليات سحب أو استعلام من ماكينة بنك آخر. استخدام الخدمات المصرفية الرقمية: تتيح بعض التطبيقات المصرفية إمكانية الاستعلام عن الرصيد وإجراء التحويلات دون الحاجة إلى استخدام ماكينات الصراف الآلي. سحب مبلغ أكبر في كل مرة: بدلاً من إجراء عمليات سحب متكررة برسوم ثابتة، يمكن تقليل عدد المعاملات عن طريق سحب مبلغ أكبر في كل مرة. متابعة العروض المصرفية: تقدم بعض البنوك عروضًا تشمل إلغاء أو تخفيض رسوم السحب والاستعلام لفترات معينة.

هل الاستعلام عن الرصيد بفلوس؟

يعتمد فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي على سياسة البنك الذي يتعامل معه العميل، فإذا كان الاستعلام يتم من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة، فإنه يكون مجانًا، أما إذا تم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة تتبع بنكًا آخر، فقد يتم فرض رسوم تتراوح بين 1.5 و10 جنيهات، حسب البنك.

كم يخصم عند السحب من ATM؟

عند سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، يختلف المبلغ المخصوم بناءً على عدة عوامل، منها:

هل السحب يتم من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة أم من بنك آخر؟

هل هناك رسوم إدارية إضافية تفرضها بعض البنوك؟

عمومًا، عند السحب من ماكينة تابعة لنفس البنك، لا يتم فرض رسوم، بينما عند السحب من ماكينة لبنك آخر، يتم خصم رسوم تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب، وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري.

هل تفرض أجهزة الصراف الآلي رسومًا مقابل الاستعلام عن الرصيد؟

نعم، بعض البنوك تفرض رسومًا على الاستعلام عن الرصيد، خاصة إذا تم الاستعلام من ماكينة تتبع بنكًا مختلفًا عن البنك المصدر للبطاقة.

وتختلف هذه الرسوم من بنك لآخر، حيث تتراوح بين 1.5 جنيه و10 جنيهات لكل عملية استعلام، وفي المقابل، توفر بعض البنوك خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانًا لجذب المزيد من العملاء.

هل يوجد رسوم على السحب؟

نعم، يتم فرض رسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في حال تم السحب من ماكينة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة.

تحدد البنوك رسومًا تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب، ومع ذلك، يمكن تجنب هذه الرسوم من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لنفس البنك الذي أصدر البطاقة.

رسوم السحب بعد قرار البنك المركزي

تختلف رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي في مصر من بنك لآخر، رغم تحديد البنك المركزي المصري سقفًا لهذه الرسوم. ولتجنب التكاليف الإضافية، يُفضل استخدام ماكينات البنك المصدر للبطاقة، أو الاعتماد على التطبيقات المصرفية الرقمية. كما أن معرفة الرسوم مسبقًا يساعد العملاء في التخطيط المالي الأفضل وتقليل النفقات غير الضرورية.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM

وعن حدود السحب النقدي من ماكينات ATM التي يبحث عنها الكثير بعد قرار البنك المركزي، تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حدا أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

قرار البنك المركزي

وكان البنك المركزي قرر في وقت سابق زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.