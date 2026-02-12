القبض على شقيقين بعد تبادل الاعتداء بالمطرية بسبب الميراث

القت الأجهزة الأمنية القبض على شقيقين بمنطقة المطرية تبادلا الضرب بسبب الميراث تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالتعدي بالضرب على بعضهما البعض بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطل ، شقيقه "عامل" – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) وبحوزتهما عصى "شومة" ، سلاح أبيض ، لخلافات بينهما حول الميراث ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية المضبوطة بحوزتهما .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.