قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افتتاح أول مجزر في مصر مطابق للكود العالمي بوحدة بيوجاز لتحويل المخلفات لسماد
محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس أفريقيا |صور
روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الأوقاف تكشف بالدليل على نجاة أبوي النبي ﷺ وعدم تعذيبهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اضطرابات ضارة | دواء شهير لعلاج الحموضة يثير مخاوف صحية ويسبب أثارا جانبية خطيرة

احذر| دواء شهير لعلاج الحموضة يثير مخاوف صحية جديدة.. يسبب أثار جانبية خطيرة
احذر| دواء شهير لعلاج الحموضة يثير مخاوف صحية جديدة.. يسبب أثار جانبية خطيرة
ولاء خنيزي

أثار باحثون مخاوف متزايدة بشأن التأثيرات المحتملة لأحد أشهر أدوية علاج حرقة المعدة، بعد الكشف عن ارتباط استخدامه لفترات طويلة باضطرابات في امتصاص المعادن الضرورية لوظائف الجسم الحيوية، ما قد يعرّض مستخدميه لمشكلات صحية متعددة، وفقًا لجريدة الديلي ميل البريطانية.

ويُعد «أوميبرازول»، المتداول تجاريًا باسم «بريلوسيك»، من العلاجات الأساسية للسيطرة على زيادة إفراز حمض المعدة، ويُستخدم في حالات الارتجاع المعدي المريئي وقرحة المعدة والتهابات المريء الناتجة عن الارتجاع المزمن. ويتوافر الدواء بوصفة طبية أو بدونها، الأمر الذي ساهم في اعتماده على نطاق واسع لعقود.

أبحاث تكشف آثارًا غير متوقعة

ورغم فعاليته السريرية، يؤكد مختصون أن هذا الدواء مخصص في الأصل للاستخدام المؤقت، إذ إن خفض حموضة المعدة بشكل مستمر قد يُضعف قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص عناصر أساسية، مثل الحديد والكالسيوم والنحاس.

وفي هذا السياق، أجرى فريق بحثي من الجامعة الفيدرالية في ساو باولو بالبرازيل دراسة تجريبية على فئران، تم خلالها إعطاؤها جرعات تعادل الجرعات البشرية من «أوميبرازول»، ومتابعتها على مدى 10 و30 و60 يومًا، مع إجراء تحاليل دقيقة للدم والكبد والطحال.

اختلالات في التوازن المعدني

وكشفت نتائج الدراسة عن عدة مؤشرات مقلقة، أبرزها:

  • تراجع مستويات النحاس في الكبد، ما أثر سلبًا على امتصاص الحديد.
  • تراكم الحديد داخل بعض الأعضاء الحيوية بدلًا من استخدامه في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وهو ما أدى إلى علامات أولية لفقر الدم.
  • انخفاض مخزون الكالسيوم في العظام نتيجة سحبه للحفاظ على مستواه في الدم، الأمر الذي قد يزيد من هشاشة العظام على المدى البعيد.
  • زيادة في عدد خلايا الدم البيضاء، في دلالة على احتمالية حدوث التهابات مرتبطة بتغير توازن البكتيريا في المعدة.

توصيات للمرضى والأطباء

ويُصرف «بريلوسيك» أكثر من 45 مليون مرة سنويًا في الولايات المتحدة، ما يضع هذه النتائج تحت دائرة اهتمام واسعة. وعلى الرغم من أن الدراسة أُجريت على الحيوانات، فإن الباحثين يرون أن تشابه آليات الامتصاص بين البشر والحيوانات يستدعي الحذر.

وشدد الخبراء على أهمية المتابعة الطبية المنتظمة لمستخدمي مثبطات مضخة البروتون على المدى الطويل، وإجراء فحوصات دورية للكشف عن نقص المعادن أو مؤشرات فقر الدم، مع الالتزام الصارم بالجرعات الموصوفة وفترات العلاج المحددة طبيًا.

الحموضة حرقة المعدة أدوية علاج حرقة المعدة دواء لعلاج حرقة المعدة دواء للحموضة دواء لعلاج الحموضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

عدد أيام رمضان

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

تعبيرية

غفّلت المحل في 12 ألف جنيه مكسّرات وهربت | شراء تسالي ينتهي بجريمة بمدينة نصر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

ترشيحاتنا

جانب دن ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سعد بن أبي وقاص نموذج للثبات أمام الابتلاء

د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر

مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث عدل إلهي وليست حسابات فقط

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد