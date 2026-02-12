محافظ شمال سيناء: إنزال جوي للمساعدات بالمناطق المتضررة في غزة حال التعذر بريًا

أكد اللواء خالد مجاهد محافظ شمال سيناء أنه في حال وجود مناطق داخل قطاع غزة يصعب الوصول إليها بريًا، سيتم اللجوء إلى تنفيذ إنزال جوي لضمان وصول الدعم إلى تلك المناطق، بما يضمن عدم انقطاع المساعدات عن أي فئة متضررة.

وشدد على أن مصر تتحرك بكل السبل الممكنة لتأمين وصول الإغاثة الإنسانية.

جاهزية كاملة لاستقبال المصابين

وأوضح المحافظ أن محافظة شمال سيناء لديها التجهيزات الكاملة لاستقبال المصابين القادمين من قطاع غزة، حيث تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، وتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية والطبية تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة فور وصول الحالات.

دعم دولي وتنسيق مستمر

ولفت إلى وجود دعم من المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا استمرار التنسيق لضمان تدفق المساعدات عبر المعابر، وتسهيل دخولها في أسرع وقت ممكن.

مصر تواصل دورها الإنساني

وشدد محافظ شمال سيناء على أن مصر تواصل تقديم المساعدات الإغاثية والطبية بشكل متواصل، سواء من خلال القوافل البرية أو عبر آليات بديلة تضمن وصول الدعم إلى جميع المناطق المتضررة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستمرارًا للدور الإنساني المصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين.