التضامن تنظم ورشة عمل تحت عنوان "تمويل التعليم في ظل التحولات الوطنية والإقليمية"
خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال وطريقة حمايتهم من الهاكرز .. تفاصيل
مصادر لـ"صدى البلد" تكشف تفاصيل مطالبة أيمن محسب لحزب الوفد بـ11 مليون جنيه مديونية
محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويترسخ بين أساطير البريميرليج| تفاصيل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

محافظ شمال سيناء: إنزال جوي للمساعدات بالمناطق المتضررة في غزة حال التعذر بريًا

منار عبد العظيم

أكد اللواء خالد مجاهد محافظ شمال سيناء أنه في حال وجود مناطق داخل قطاع غزة يصعب الوصول إليها بريًا، سيتم اللجوء إلى تنفيذ إنزال جوي لضمان وصول الدعم إلى تلك المناطق، بما يضمن عدم انقطاع المساعدات عن أي فئة متضررة.

وشدد على أن مصر تتحرك بكل السبل الممكنة لتأمين وصول الإغاثة الإنسانية.

جاهزية كاملة لاستقبال المصابين

وأوضح المحافظ أن محافظة شمال سيناء لديها التجهيزات الكاملة لاستقبال المصابين القادمين من قطاع غزة، حيث تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، وتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية والطبية تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة فور وصول الحالات.

دعم دولي وتنسيق مستمر

ولفت إلى وجود دعم من المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا استمرار التنسيق لضمان تدفق المساعدات عبر المعابر، وتسهيل دخولها في أسرع وقت ممكن.

مصر تواصل دورها الإنساني

وشدد محافظ شمال سيناء على أن مصر تواصل تقديم المساعدات الإغاثية والطبية بشكل متواصل، سواء من خلال القوافل البرية أو عبر آليات بديلة تضمن وصول الدعم إلى جميع المناطق المتضررة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستمرارًا للدور الإنساني المصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

