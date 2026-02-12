شعبة الدخان تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار سجائر JTI

قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إن شركة JTI اليابانية أقرت قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها من السجائر بالسوق المصري، شملت زيادة أسعار عدد من الأصناف، في إطار التحديث الدوري لقوائم التسعير المعتمدة.

وأوضح الإمبابي أن سعر سجائر وينستون بجميع أنواعها (أزرق – أحمر – كاستر – سيلفر) ارتفع من 67 جنيهًا إلى 73 جنيهًا للعلبة، كما ارتفع سعر وينستون إكسيد من 69 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، في حين صعد سعر وينستون ريزرف من 72 جنيهًا إلى 77 جنيهًا.

وأضاف أن منتجات كامل (Camel) شهدت زيادات سعرية، حيث ارتفع سعر كامل أصفر من 73 جنيهًا إلى 79 جنيهًا، و كامل أزرق من 73 جنيهًا إلى 79 جنيهًا، بينما ارتفع سعر كامل أكتيفت من 76 جنيهًا إلى 82 جنيهًا للعلبة الواحدة.

وأكد رئيس شعبة الدخان أن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ رسميًا لدى الموزعين والتجار المعتمدين، مشددًا على ضرورة التزام جميع نقاط البيع بالأسعار المعلنة وعدم فرض أي زيادات إضافية على المستهلكين.

وأشار الإمبابي إلى أن تحريك الأسعار يأتي في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، إلى جانب المتغيرات الضريبية المنظمة لسوق التبغ،

وأوضح أن الشركات ملتزمة بتطبيق القوائم السعرية الرسمية وفق القوانين المنظمة للسوق المصري.