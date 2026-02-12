قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة الدخان تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار سجائر JTI

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إن شركة JTI اليابانية أقرت قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها من السجائر بالسوق المصري، شملت زيادة أسعار عدد من الأصناف،  في إطار التحديث الدوري لقوائم التسعير المعتمدة.
وأوضح الإمبابي أن سعر سجائر وينستون بجميع أنواعها (أزرق – أحمر – كاستر – سيلفر) ارتفع من 67 جنيهًا إلى 73 جنيهًا للعلبة، كما ارتفع سعر وينستون إكسيد من 69 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، في حين صعد سعر وينستون ريزرف من 72 جنيهًا إلى 77 جنيهًا.
وأضاف أن منتجات كامل (Camel) شهدت  زيادات سعرية، حيث ارتفع سعر كامل أصفر من 73 جنيهًا إلى 79 جنيهًا، و كامل أزرق من 73 جنيهًا إلى 79 جنيهًا، بينما ارتفع سعر كامل أكتيفت من 76 جنيهًا إلى 82 جنيهًا للعلبة الواحدة.
وأكد رئيس شعبة الدخان أن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ رسميًا لدى الموزعين والتجار المعتمدين، مشددًا على ضرورة التزام جميع نقاط البيع بالأسعار المعلنة وعدم فرض أي زيادات إضافية على المستهلكين.
وأشار الإمبابي إلى أن تحريك الأسعار يأتي في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، إلى جانب المتغيرات الضريبية المنظمة لسوق التبغ، 

وأوضح أن الشركات ملتزمة بتطبيق القوائم السعرية الرسمية وفق القوانين المنظمة للسوق المصري.

أسعار السجائر اليوم شعبة الدخان ارتفاع سعر السجائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

ترشيحاتنا

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

بالصور

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد