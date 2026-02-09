مصادر: زيادة أسعار السجائر المحلية.. وكليوباترا بـ 48 جنيهًا غدا

أكدت مصادر داخل إيسترن كومباني" الشركة الشرقية"، زيادة أسعار السجائر المحلية بقيمة 4 جنيهات وسيتم التطبيق من غدا الثلاثاء 10 فبراير 2026.

وأشارت المصادر ل" صدى البلد" إلى ارتفاع أسعار أصناف سجائر "كليوباترا" من 44 جنيها السعر الحالي إلى 48 جنيها.

قائمة الأسعار الجديدة

ويستعرض "صدى البلد" قائمة الأسعار الجديدة للسجائر كليوباترا:

سجلت كليوباترا كينج سايز نحو 48 جنيها.

سجلت كليوباترا سوفت كوين نحو 48 جنيها.

سجلت كليوباترا سوبر نحو 48 جنيها.

سجلت كليوباترا بوكس نحو 48 جنيها.

مونديال(أحمر، أزرق، سليفر) سجلت نحو 48 جنيها.