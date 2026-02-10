خطة كروية حتى 2038 ودعم حكومي.. عضو اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشروع المليوني لاعب

أكد مصطفى أبوزهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن اسمه طُرح من قبل الإعلامي سيف زاهر على المهندس هاني أبوريدة، من أجل التواجد ضمن قائمته في انتخابات اتحاد الكرة، موضحًا أنه عقد جلسة استمرت نحو نصف ساعة مع أبوريدة عقب ذلك.

وقال أبوزهرة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن اتحاد الكرة وضع خطة شاملة لتطوير المنتخبات الوطنية تمتد حتى عام 2038، وتعتمد على مراحل زمنية وأجيال مختلفة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة والوصول إلى مليوني لاعب كرة قدم، مقارنة بنحو 150 ألف ممارس فقط في الوقت الحالي.

وأوضح عضو اتحاد الكرة أن تحقيق هذا الهدف سيتم من خلال إنشاء أكاديمية كبرى لكرة القدم، تكون بمثابة النواة الأساسية لاكتشاف وتطوير المواهب في مختلف الأعمار، مشيرًا إلى أن المنتخبات من الفريق الأول وحتى مواليد 2009 تقع ضمن الخطة العاجلة للتطوير.

وأضاف أن هناك توجهًا لإنشاء مراكز متخصصة للمنتخبات في عدد من المحافظات، على رأسها الإسماعيلية والإسكندرية، مؤكدًا أن المشروع يُعد مشروع دولة، يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشار أبوزهرة إلى وجود شراكة مرتقبة بين اتحاد الكرة ومؤسسات الدولة المختلفة، لتطوير مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف المشروع القومي لتوسيع قاعدة كرة القدم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعد بتوفير ميزانية كبيرة لتنفيذ المشروع، مشددًا على أن اختبارات الأكاديمية ستكون مجانية بالكامل، دعمًا للمواهب الشابة في مختلف المحافظات.