التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

نفت مصادر مطلعة لصدى البلد ما تردد بشأن دمج وزارة التنمية المحلية مع وزارة البيئة في التعديل الوزاري المزعم إجراؤه.

وأضافت المصادر، أن هناك نيه لاختيار وزير صناعة بعد فصلها عن النقل وعودة التجارة الخارجية لوزارة الاستثمار .

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب في مصر، والذي من المتوقع أن يتم خلال أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت المصادر لـ صدى البلد أن التعديل الوزاري سيشهد ترشيحات متنوعة لتولي الحقائب الوزارية، تشمل أحد رؤساء الهيئات المالية لوزارة اقتصادية، وأحد المحافظين لوزارة خدمية، وخبير اقتصاد دولي لوزارة اقتصادية بعد فصلها، إضافة إلى عضو مجلس النواب وأحد نواب الوزراء الحاليين، وأحد أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.