أسماء عبد الحفيظ

في عالم الرجيمات السريعة، يظهر رجيم الماء كأحد أكثر الأنظمة إثارة للجدل، وعود مغرية بخسارة وزن كبيرة خلال أيام قليلة، وتجارب منتشرة على السوشيال ميديا، وصور قبل وبعد تشجع كثيرين على خوض التجربة دون تفكير.

لكن السؤال الأهم: هل رجيم الماء حل فعلي للتخسيس أم مخاطرة صحية قد تترك آثارًا خطيرة؟

ما هو رجيم الماء؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟ 

قال الدكتور أحمد صبري "استشاري التغذية ونحت القوام" من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن رجيم الماء يعتمد بشكل أساسي على الامتناع عن تناول الطعام لفترة محددة، والاكتفاء بشرب الماء فقط، أو الماء مع سوائل خالية من السعرات في بعض النسخ.

 تتراوح مدة هذا الرجيم بين 24 ساعة، 3 أيام، وقد تمتد لدى البعض إلى أسبوع أو أكثر.

الفكرة الأساسية تقوم على تقليل السعرات الحرارية إلى الحد الأدنى، ما يدفع الجسم لاستهلاك مخزون الطاقة والدهون.

لماذا يلجأ الناس لرجيم الماء؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟  
  • الرغبة في فقدان وزن سريع
  • الاستعداد لمناسبة قريبة
  • الشعور بالذنب بعد الإفراط في الأكل
  • التأثر بتجارب الآخرين على مواقع التواصل
  • لكن فقدان الوزن السريع لا يعني دائمًا فقدان الدهون.

ماذا يحدث للجسم أثناء رجيم الماء؟

في الأيام الأولى، يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء المخزن وليس الدهون، كما يبدأ الجسم في استهلاك الجليكوجين، وهو مخزون الطاقة في العضلات والكبد، ما يسبب:

  • هبوط الطاقة
  • صداع
  • دوخة
  • ضعف التركيز

ومع استمرار الرجيم، يبدأ الجسم في تكسير العضلات للحصول على الطاقة، وهو ما يُعد خسارة غير صحية.

هل الوزن المفقود حقيقي؟

جزء كبير من الوزن المفقود في رجيم الماء يعود سريعًا بمجرد العودة للأكل، لأن الجسم يكون قد دخل في حالة “حفظ طاقة”، فيخزن السعرات بشكل أسرع، وهو ما يفسر ظاهرة الوزن المرتد بعد الرجيم.

المخاطر الصحية المحتملة

يحذر الأطباء من اتباع رجيم الماء لفترات طويلة، لأنه قد يؤدي إلى:

  • انخفاض ضغط الدم
  • هبوط السكر
  • نقص الفيتامينات والمعادن
  • اضطراب ضربات القلب
  • فقدان الكتلة العضلية
  • إجهاد الكلى

وتزداد الخطورة لدى:

  • مرضى السكر
  • مرضى الضغط
  • الحوامل والمرضعات
  • من يعانون من فقر الدم

هل هناك فائدة لرجيم الماء؟

بعض الأطباء يرون أن الصيام القصير جدًا (24 ساعة فقط) وتحت إشراف طبي قد يساعد على:

  • تقليل احتباس السوائل
  • إعطاء الجهاز الهضمي راحة مؤقتة
  • تحسين الإحساس بالخفة
  • لكن هذا لا يُعد نظام تخسيس طويل المدى.
  • البديل الصحي لرجيم الماء

بدلًا من الحرمان القاسي، ينصح الخبراء بـ:

  • تقليل السعرات تدريجيًا
  • شرب كميات كافية من الماء
  • تناول البروتين والخضروات
  • تقليل السكر والنشويات المصنعة
  • الصيام المتقطع المعتدل

هذه الطرق تساعد على فقدان الدهون دون تعريض الجسم للإجهاد.

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

