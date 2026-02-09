قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

أسعار السجائر
أسعار السجائر
عبد العزيز جمال

أعلنت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» رفع أسعار السجائر المحلية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، بزيادة قدرها 4 جنيهات لكل عبوة، في خطوة جديدة تعكس تطبيق القوانين الضريبية والتشريعات المنظمة لصناعة التبغ في مصر.

زيادة أسعار السجائر الشرقية للدخان بقرار رسمي 

وأكدت مصادر بالشركة أن قرار زيادة الأسعار جاء بناءً على خطاب رسمي وجهه مسؤول الحسابات بالشركة إلى التجار والموزعين، تضمن مطالبتهم بزيادة قيمة الإيداع وفق الأسعار الجديدة، لضمان استمرار حصولهم على الحصص المقررة من المنتجات دون أي عوائق.

أسباب زيادة أسعار السجائر

وأوضحت «إيسترن كومباني» أن الزيادة الأخيرة تأتي تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، إلى جانب الالتزام بقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، الذي فرض أعباءً إضافية على صناعة التبغ ومنتجاتها.

زيادة أسعار السجائر كليوباترا 

وتحظى سجائر كليوباترا بالحصة الأكبر من السوق للسجائر الشعبية، ما يجعل أي تغيير في أسعارها محل اهتمام وترقب دائم من جانب المستهلكين.
 

ارتفاع أسعار السجائر

أسعار سجائر كليوباترا بعد الزيادة

ووفقًا للقائمة الرسمية الصادرة عن الشركة، جاءت أسعار سجائر كليوباترا بعد الزيادة على النحو التالي:

كليوباترا كنج سايز: 48 جنيهًا
كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا
كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا
كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا
مونديال «أحمر – أزرق – سيلفر»: 48 جنيهًا

وكانت هذه الأصناف تسجل قبل الزيادة نحو 44 جنيهًا للعبوة الواحدة.

زيادة أسعار السجائر المستوردة

في المقابل، أعلنت شركة فيليب موريس مصر رسميًا تطبيق قائمة أسعار جديدة على منتجاتها من السجائر المستوردة ومنتجات التبغ المُسخن، اعتبارًا من 2 فبراير 2026، في خطوة أرجعتها الشركة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والاستيراد والنقل.

وشملت الزيادات عددًا من العلامات التجارية الأكثر تداولًا داخل السوق، وهو ما دفع الكثير من المستهلكين للبحث عن الأسعار الجديدة فور دخول القرار حيز التنفيذ.

أسعار السجائر المستوردة بعد الزيادة

وفقًا للقائمة السعرية الجديدة المعتمدة من شركة فيليب موريس، جاءت أسعار السجائر المستوردة على النحو التالي:
 

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

- السعر الرسمي لعبوة سجائر إل آند إم L&M بجميع أنواعها، بما في ذلك LM أحمر، 82 جنيهًا
- السعر الرسمي لعبوة سجائر ميريت Merit بجميع أنواعها 111 جنيهًا
- السعر الرسمي لعبوة سجائر مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها 102 جنيهًا
- السعر الرسمي لعبوة سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted 79 جنيهًا

وبذلك ارتفعت أسعار السجائر المستوردة بشكل ملحوظ مقارنة بالسجائر المحلية، ما يعكس الفارق الكبير الناتج عن تكاليف الاستيراد والضرائب.

سجائر LM أحمر بكام في مصر؟

بحسب القائمة الرسمية الجديدة، بلغ سعر عبوة سجائر LM أحمر في مصر 82 جنيهًا، مع التأكيد على أن هذا هو السعر الرسمي الملزم للتجار، وأن أي بيع بسعر أعلى يُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

أسعار منتجات التبغ المُسخن

لم تقتصر الزيادات على السجائر التقليدية فقط، بل شملت أيضًا منتجات التبغ المُسخن، والتي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، وجاءت أسعارها كالتالي:

السعر الرسمي لعبوة TEREA بجميع أنواعها 82 جنيهًا
السعر الرسمي لعبوة TEREA Capsules 87 جنيهًا
السعر الرسمي لعبوة HEETS بجميع أنواعها 69 جنيهًا
 

أسعار السجائر

ما هي أغلى أنواع السجائر في مصر؟

وفقًا للأسعار المعلنة، تُعد سجائر ميريت الأغلى سعرًا داخل السوق حاليًا، حيث سجلت العبوة 111 جنيهًا، تليها سجائر مارلبورو بسعر 102 جنيهًا، بينما تظل السجائر المحلية هي الأرخص بسعر موحد يبلغ 44 جنيهًا للعلبة.

التزام بالأسعار الرسمية

وأكدت شركة فيليب موريس مصر التزامها الكامل بالشفافية، مشيرة إلى أن الأسعار الرسمية متاحة للمستهلكين عبر رمز QR Code المطبوع على العبوات منذ عام 2022، بما يسمح بالتحقق الفوري من السعر المعتمد، مع التشديد على التجار والموزعين بضرورة الالتزام الكامل بالقوائم السعرية وعدم فرض أي زيادات غير قانونية.


 

 

