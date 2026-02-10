هالاند وفودين يثيران غضب جماهير ليفربول بعد قمة آنفيلد أمام مانشستر سيتي

أثار ثنائي مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند وفيل فودين، موجة غضب واسعة بين جماهير ليفربول، عقب المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث تقدم ليفربول أولًا عن طريق دومينيك سوبوسلاي، قبل أن يعود مانشستر سيتي بهدف التعادل عبر برناردو سيلفا، ثم خطف هالاند هدف الفوز القاتل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن احتفالات لاعبي مانشستر سيتي عقب نهاية اللقاء أثارت الجدل، بعدما ظهر هالاند وفودين في مقطع فيديو وهما يحثان الهولندي بيب ليندرز، مساعد المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، على التوجه للاحتفال أمام جماهير ليفربول.

وأظهر الفيديو قيام هالاند بدفع ليندرز نحو مدرجات جماهير الريدز، قبل أن يشاركه فودين في الموقف ذاته، في مشهد بدا خلاله ليندرز مبتسمًا ومترددًا، وسط أجواء من التوتر.

ويُعد ليندرز من الأسماء المرتبطة بتاريخ ليفربول الحديث، حيث عمل مساعدًا للمدرب يورجن كلوب خلال واحدة من أنجح فترات النادي، قبل رحيله والانضمام للجهاز الفني لمانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

وأثار المقطع المتداول ردود فعل غاضبة من جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض استفزازًا غير مبرر، بينما دافع مشجعو مانشستر سيتي عن تصرفات لاعبيهم، معتبرين إياها جزءًا من أجواء الانتصار.

وتباينت التعليقات بين السخرية والانتقاد اللاذع، في واقعة أعادت إشعال الجدل بين جماهير الفريقين، عقب واحدة من أكثر مواجهات الدوري الإنجليزي إثارة هذا الموسم.