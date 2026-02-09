قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

سعر الدواجن
سعر الدواجن

وجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بخفض أسعار الدواجن المجمدة ليصل إلى 100 جنيه للكيلو بدلًا من 115 جنيهًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 10 فبراير 2026، في خطوة تستهدف دعم الأسر المصرية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
 

خفض أسعار الدواجن

ويأتي خفض سعر الدواجن ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف السيطرة على الأسعار وزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال الفترة الحالية، وسعي الدولة لتقليل تأثير الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

توجيهات حكومية لضبط الأسواق الغذائية

يأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، مع تكثيف الرقابة على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها الدواجن.

وأكدت الحكومة أن التدخل الإيجابي في الأسواق أصبح ضرورة خلال المرحلة الحالية، لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، خاصة قبل المواسم التي تشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك مثل شهر رمضان.

تنسيق بين التموين ومستقبل مصر

وأوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن خفض سعر الدواجن تم بالتنسيق الكامل بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يضمن توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بجودة عالية وأسعار مخفضة ومستقرة.

وأشار الوزير إلى أن هذا التنسيق يهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي من الدواجن دون حدوث أي فجوات في المعروض، مع الالتزام بالمواصفات القياسية وسلامة المنتج المعروض للمواطنين.

أماكن طرح الدواجن بالسعر الجديد

أكد وزير التموين أن الدواجن المجمدة بالسعر الجديد ستُطرح في جميع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب معارض “أهلاً رمضان” المنتشرة في مختلف المحافظات، وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة.

وأوضح أن الوزارة تتابع بشكل يومي التزام المنافذ بالأسعار المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن المواطنين.

تخفيضات متتالية تعكس سرعة التحرك

ويُعد خفض سعر الدواجن إلى 100 جنيه للكيلو هو التخفيض الثاني خلال أيام قليلة، حيث كانت وزارة التموين قد أعلنت في وقت سابق عن خفض السعر من 120 جنيهًا إلى 115 جنيهًا، قبل أن يتم إقرار تخفيض جديد اليوم ليصل إجمالي التخفيض إلى 20 جنيهًا للكيلو.

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات جاءت نتيجة زيادة المعروض وتحسن سلاسل الإمداد، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتأمين احتياجات السوق المحلي من الدواجن والسلع الغذائية الأخرى.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

بالتزامن مع إعلان خفض سعر الدواجن المجمدة، سجلت أسعار الدواجن والطيور في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 مستويات متباينة، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 100 جنيه، وسجلت الفراخ الساسو 100 جنيه، بينما وصلت الفراخ العتاقي إلى 120 جنيهًا.

وسجلت الفراخ البلدي 135 جنيهًا، وفراخ شامورت بلدي 130 جنيهًا، في حين بلغ سعر البط البلدي 160 جنيهًا، وسعر البط المسكوفي 160 جنيهًا، وسجل جوز الحمام نحو 250 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن تحت المراقبة

وفيما يتعلق بمشتقات الدواجن، سجلت الأسعار مستويات متفاوتة، حيث بلغ سعر الكبدة والقوانص 90 جنيهًا، والكبدة الصافي 110 جنيهات، والقوانص الصافي 90 جنيهًا، بينما سجل كيلو الوراك 110 جنيهات.

وسجل سعر البانية نحو 200 جنيه، والأجنحة 70 جنيهًا، والشيش 180 جنيهًا، والاستربس 160 جنيهًا، في حين بلغ سعر الصدور بالعظم 90 جنيهًا، مع استمرار متابعة الأسواق لضمان استقرار الأسعار.

شعبة الدواجن تكشف أسباب الانخفاض

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن أسعار الأعلاف مستقرة منذ نحو 10 أشهر، ولا توجد أي مؤشرات لارتفاعها خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الدولار ساهم في دعم اتجاهات التراجع في أسعار الدواجن.

وأوضح أن أسعار الدواجن ترتبط بشكل مباشر بأسعار الأعلاف والكتاكيت، لافتًا إلى أن سعر كيلو الدواجن سجل في بعض الفترات 97 جنيهًا قبل أن ينخفض إلى 85 جنيهًا، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

مفاجأة جديدة للمواطنين قبل رمضان

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى وجود مفاجأة سارة للمواطنين، تتمثل في احتمالات انخفاض أسعار الدواجن إلى نحو 80 جنيهًا للكيلو خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يعني تراجع الأسعار بنحو 17 جنيهًا دفعة واحدة، في حال استمرار استقرار الأعلاف وزيادة المعروض.

وأكد أن السوق يشهد حالة من الانضباط النسبي، مع تحسن ملحوظ في الإنتاج المحلي، ما ينعكس إيجابيًا على الأسعار النهائية للمستهلك.

مطالب بتأجيل الاستيراد لحماية المربين

وطالب رئيس شعبة الدواجن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بتأجيل قرار استيراد الدواجن من الخارج، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن الأسعار مرشحة للانخفاض خلال الفترة المقبلة دون الحاجة إلى الاستيراد.

وأوضح أنه في حال اللجوء إلى الاستيراد، يفضل أن يكون من دول محددة مثل تركيا وبكميات محدودة، حتى لا يتسبب ذلك في اضطراب الأسواق أو خروج بعض المربين المحليين من منظومة الإنتاج.

استعدادات شاملة قبل شهر رمضان

وشدد وزير التموين على أن خفض سعر الدواجن يأتي ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق قبل شهر رمضان، تشمل زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية، وتكثيف الرقابة على المنافذ، وضمان وصول الدعم الحقيقي إلى المواطنين.

وأكد أن الوزارة مستمرة في اتخاذ قرارات مماثلة حال تطلب الأمر، بهدف حماية المستهلك وتحقيق التوازن في الأسواق، مع العمل على استدامة توافر السلع الغذائية بأسعار عادلة خلال الفترة المقبلة.

