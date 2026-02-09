عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة

توج اللاعب عمر عصر بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للمرة السابعة في تاريخه، مؤكدًا سيطرته وتميّزه المستمر على الساحة القارية.

جاء ذلك بعد أداء قوي وثابت طوال منافسات البطولة، حيث نجح عصر في التفوق على أبرز المنافسين ليحسم اللقب لصالحه مرة أخرى.

وفي المنافسات النسائية، تألقت هنا جودة وحققت بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للمرة الرابعة في تاريخها، بعد أن قدمت مستويات مميزة طوال البطولة، مما أهلها لحصد اللقب وسط منافسة قوية من لاعبات القارة.

وتُعد هذه الانتصارات إضافة جديدة لسجل اللاعبين في البطولات الأفريقية، معززين مكانتهما كأبرز الأسماء في رياضة تنس الطاولة على المستوى القاري، وممثلين بارزين للرياضة في المنطقة.

يُذكر أن البطولة شهدت تنافسًا قويًا بين لاعبي ولاعبات القارة، فيما أكدت نتائج عمر عصر وهنا جودة على ثبات مستواهما وقدرتهما على المنافسة بإصرار في المحافل الكبرى.