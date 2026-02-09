عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري

قال الإعلامي عمرو أديب، إن التعديل الوزاري سيتم غدا ويجب أن يوافق عليه مجلس النواب بالأغلبية وهي أكثر من نصف عدد الأعضاء بصوت واحد.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على قناة "ام بي سي مصر"، أن مجلس النواب غدا سينتهي من التعديل الوزاري بالموافقة لأنه ليس هناك مبرر لاعتراض النواب على التعديل الوزاري.

وتابع: اللي موجود غدا في الجلسه هيكون: مساء الخير أدي الأسماء وافقنا على الأسماء، اتفضلوا ، وتبدأ تسير الأمور ونترقب ما سيحدث.

وأشار إلى أن ما سيتم غدا هو إجراء شكلي وإجراء قانوني يجب استيفاؤه، وأيا كان ما يحدث غدا، هو بداية ونأمل أن تكون الحياة أفضل.