رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

كشفت المنتجة سالي والي عن 10 صور من كواليس مسلسل على قدّ الحب والذي يعرض في موسم رمضان 2026، وهو العمل الدرامي المكون من 30 حلقة  ويعرض في رمضان على قناة cbc المصرية، ومنصة watch it  ، وقناة روتانا دراما السعودية، وقناة LBCI اللبنانية، وشبكة OSN ، وقناة الفجيرة الإماراتية، إضافة إلى قناة زي ألوان الهندية الموجهة للجمهور العربي، وذلك ضمن استراتيجية توزيع متعددة المناطق تستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن جانبها قالت المنتجة سالي والي إن المسلسل مكون من 30 حلقة وكل حلقة مدتها 40 دقيقة، وامتد التحضير وتصوير العمل إلى سبعة أشهر من مرحلة التحضير وحتى التسليم النهائي، وتم التصوير بالكامل في مصر، مع الاعتماد على ديكورات ضخمة تم بناؤها خصيصًا في منطقة القاهرة الجديدة، إلى جانب مواقع تصوير حقيقية ذات طابع سينمائي، من بينها منطقة خان الخليلي التاريخية.


وأضافت المنتجة سالي والي أن العمل في حلقته الافتتاحية يعتمد على حدث درامي كبير يؤسس للسرد الدرامي في المسلسل، فيما تقدم النجمة إليسا تتر بداية المسلسل.

مسلسل على قدّ الحب بطولة النجمان نيللي كريم وشريف سلامة، إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم مها نصار، أحمد مجدي، صفاء الطوخي، ميمي جمال، أحمد سعيد عبد الغني، محمد أبو داود، محمود الليثي، شهد الشاطر، ويوسف حشيش، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، تسبيح ماهر، ومحمد الشخيبي وهو من إنتاج  شركة إس برودكشنز للمنتجة سالي والي.

