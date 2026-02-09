قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
من أبوظبي.. الرئيس السيسي وبن زايد يطالبان بالتنفيذ الكامل لـ خطة ترامب للسلام في غزة
وزارة البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

حازم حمدان
حازم حمدان
رشا عوني

جلسة صلح تتحول إلى مشاجرة وتنهي حياة إنسان كان يسعى لحل مشكلة بين طرفين، قصة أثارت جدلا واسعاً خلال الساعات الماضية في منطقة فيصل ، بعد مقتل صاحب معرض سيارات وهو شاب بعد محاولاته الصلح بين شقيقه وعامل. 

حازم حمدان الضحية 

وفاة حازم حمدان صاحب معرض السيارات 

تصدر خبر وفاة حازم حمدان ، صاحب معرض تأجير سيارات في فيصل، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتله بشكل مفاجئ ليلة أمس على يد صاحب مطعم أسماك مشهور في فيصل، وسط حزن الجميع عليه بالمنطقة خاصة وانه كان دوما ما يترأس جلسات الصلح وحل المشكلات في منطقته .

سبب وفاة صاحب معرض السيارات بفيصل 

وكشف عدد من شهود العيان وأقارب وأصدقاء حازم حمدان كواليس ليلة مقتله حيث كان دائم السعي في حل خلافات المتخاصمين وترأس جلسات الصلح ويوم الواقعة توجه للمطعم بعد حدوث مشاجرة بين شقيقه الذي يعمل بالمطعم وبين أحد العاملين الآخرين وفور وصوله للمطعم فوجئ بتواجد عدد كبير من العمال وتعرض للسب منهم وعندما وصل صاحب المطعم تحول الأمر إلى مشاجرة قام خلالها بتسديد طعنة لصاحب معرض السيارات حازم. ح فسقط غارقا في دمائه بعد إصابته بقطع في الفخذ أصاب الوتر الرئيسي ليصاب بنزيف شديد.

حازم حمدان 

نقله للمستشفى ووفاته 

نقل المجني عليه إلى مستشفى الهرم إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وضج موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقاطع فيديو وصور للمجني عليه خلال تواجده في مائدة رحمن في شهر رمضان الماضي يساعد المحتاجين كما اشتهر بأنه يترأس جلسات الصلح ويفض الخلافات بين المتشاجرين.

زوجة حازم حمدان تكشف كواليس وفاة زوجها 

كما كشفت زوجة حازم حمدان ( الضحية) صاحب شركة تأجير السيارات الذي لقي مصرعه في منطقة فيصل، تفاصيل عن الواقعة، مؤكدة أن زوجها لم يكن طرفًا في أي خلاف، وأنه ذهب فقط لحضور جلسة صلح بين ابن خاله ويدعي علي ربيع وأحد الصنايعية العاملين بمطعم سي جمبري.

سلاح أبيض وغدر 

وقالت الزوجة في حديثها: “جوزي كان رايح يصلح بين ابن خاله وعامل في المطعم، وبعد ما القعدة خلصت واتصالحوا، وهما خارجين فجأة لقيوا حوالي 11 واحد مستنينه بسلاح أبيض، ومعاهم صاحب المطعم، وانهالوا ضربا على جوزي وابن خاله وأخوه وصاحبهم وغدروا بيه.

ضربة قاتلة أنهت حياته

وأضافت زوجة المجني عليه في تصريحاتها خلال الساعات الماضية :" فضلوا يضربوا في حازم بالسكاكين لحد ما ضربوه في رجله ضربة قاتلة، ومات قبل ما يوصل مستشفى الهرم، موتوا أبو عيالي ويتموا ولادي الأربعة، وهو ما كانش رايح يضرب حد أبدًا، ده اتغدر بيه”.

 

القبض على المتهمين 

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على متهمين في واقعة قتل حازم حمدان صاحب معرض لتأجير السيارات بمنطقة فيصل 

وتكثف مباحث الجيزة من تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان.

تشريح الجثمان 

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة والأسلحة المستخدمة في الجريمة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. 

حازم حمدان وفاة حازم حمدان مقتل صاحب معرض سيارات مقتل صاحب معرض سيارات في فيصل جلسة صلح

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

