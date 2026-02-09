طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

جلسة صلح تتحول إلى مشاجرة وتنهي حياة إنسان كان يسعى لحل مشكلة بين طرفين، قصة أثارت جدلا واسعاً خلال الساعات الماضية في منطقة فيصل ، بعد مقتل صاحب معرض سيارات وهو شاب بعد محاولاته الصلح بين شقيقه وعامل.

حازم حمدان الضحية

وفاة حازم حمدان صاحب معرض السيارات

تصدر خبر وفاة حازم حمدان ، صاحب معرض تأجير سيارات في فيصل، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتله بشكل مفاجئ ليلة أمس على يد صاحب مطعم أسماك مشهور في فيصل، وسط حزن الجميع عليه بالمنطقة خاصة وانه كان دوما ما يترأس جلسات الصلح وحل المشكلات في منطقته .

سبب وفاة صاحب معرض السيارات بفيصل

وكشف عدد من شهود العيان وأقارب وأصدقاء حازم حمدان كواليس ليلة مقتله حيث كان دائم السعي في حل خلافات المتخاصمين وترأس جلسات الصلح ويوم الواقعة توجه للمطعم بعد حدوث مشاجرة بين شقيقه الذي يعمل بالمطعم وبين أحد العاملين الآخرين وفور وصوله للمطعم فوجئ بتواجد عدد كبير من العمال وتعرض للسب منهم وعندما وصل صاحب المطعم تحول الأمر إلى مشاجرة قام خلالها بتسديد طعنة لصاحب معرض السيارات حازم. ح فسقط غارقا في دمائه بعد إصابته بقطع في الفخذ أصاب الوتر الرئيسي ليصاب بنزيف شديد.

حازم حمدان

نقله للمستشفى ووفاته

نقل المجني عليه إلى مستشفى الهرم إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وضج موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقاطع فيديو وصور للمجني عليه خلال تواجده في مائدة رحمن في شهر رمضان الماضي يساعد المحتاجين كما اشتهر بأنه يترأس جلسات الصلح ويفض الخلافات بين المتشاجرين.

زوجة حازم حمدان تكشف كواليس وفاة زوجها

كما كشفت زوجة حازم حمدان ( الضحية) صاحب شركة تأجير السيارات الذي لقي مصرعه في منطقة فيصل، تفاصيل عن الواقعة، مؤكدة أن زوجها لم يكن طرفًا في أي خلاف، وأنه ذهب فقط لحضور جلسة صلح بين ابن خاله ويدعي علي ربيع وأحد الصنايعية العاملين بمطعم سي جمبري.

سلاح أبيض وغدر

وقالت الزوجة في حديثها: “جوزي كان رايح يصلح بين ابن خاله وعامل في المطعم، وبعد ما القعدة خلصت واتصالحوا، وهما خارجين فجأة لقيوا حوالي 11 واحد مستنينه بسلاح أبيض، ومعاهم صاحب المطعم، وانهالوا ضربا على جوزي وابن خاله وأخوه وصاحبهم وغدروا بيه.

ضربة قاتلة أنهت حياته

وأضافت زوجة المجني عليه في تصريحاتها خلال الساعات الماضية :" فضلوا يضربوا في حازم بالسكاكين لحد ما ضربوه في رجله ضربة قاتلة، ومات قبل ما يوصل مستشفى الهرم، موتوا أبو عيالي ويتموا ولادي الأربعة، وهو ما كانش رايح يضرب حد أبدًا، ده اتغدر بيه”.

القبض على المتهمين

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على متهمين في واقعة قتل حازم حمدان صاحب معرض لتأجير السيارات بمنطقة فيصل

وتكثف مباحث الجيزة من تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان.

تشريح الجثمان

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة والأسلحة المستخدمة في الجريمة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.