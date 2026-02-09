بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي يدرس الدفع باللاعب يوسف بلعمري في خط وسط الملعب فى المباريات المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك ''توروب يفكر في الاعتماد على يوسف بلعمري في مركز جديد بمنتصف الملعب الهجومي، لكن المشكلة التي تواجه المغربي هي أن مشاركته الأخيرة في المباريات كانت من شهر نوفمبر الماضي.

واضاف "اللاعب بعيد عن الملاعب منذ 4 أشهر، ولكن سيظهر في مباراة الإسماعيلي، لكن هل هيجازف توروب ويدفع به في التشكيل الأساسي؟، لكن اللاعب قريب من الظهور في قائمة الفريق بالدوري للمرة الأولى''.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 بالدوري الممتاز، بعد تعادله بدون أهداف أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

تعادل الأهلي مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت مساء امس السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.