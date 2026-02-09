زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

استضافت الإعلامية عبلة سلامة الفنان محمد شاهين في برنامج «عندك وقت مع عبلة»، المذاع أسبوعيًا على قناة MBC مصر، حيث كشف عن جوانب إنسانية وفنية من مسيرته.





أكد شاهين أن حلم التمثيل لازمه منذ الطفولة، رغم ما واجهه من صعوبات وإحباطات، مشيرًا إلى رضاه عما حققه حتى الآن.





وأوضح ميله للسلام النفسي وحبه للزراعة، كاشفًا عن زراعة التوت والجوافة في منزله، كما تحدث عن تحضيره النفسي لشخصية «وسام» في مسلسل «لام شمسية»، مؤكدًا أن الموهبة والاجتهاد هما أساس النجاح، مهما تأخر.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.



