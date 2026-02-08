قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار التبكير .. هل يتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟

وزير المالية
وزير المالية
رشا عوني

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة، موعد صرف مرتبات فبراير2026 ، وذلك بعد قرار وزارة المالية بـ تبكير صرف المرتبات في أول ثلاثة أشهر بالعام الجديد، تزامناً مع موعد شهر رمضان2026، وعيد الفطر المبارك . 

وبعدما قررت المالية تبكير صرف المرتبات،، هل سيتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟ ، حيث جاء ذلك السؤال الأكثر بحثاً بين المواطنين المترقبين لصرف المرتبات وسط توقعات بتبكير الصرف قبل بدء شهر رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة. 

المالية تعلن تبكير المرتبات

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات فى يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية

موعد صرف مرتبات شهر فبراير2026

من المقرر صرف مرتبات شهر قبراير2026 الجارى للموظفين اعتبارًا  من يوم 22 فبراير، مع صرف المتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، وجاءذلك وفقاً لتصريحات وزير المالية للعاملين بالدولة، وبالتالى ستكون المرتبات متاحة فى الوقت المحدد بحسب ما تم الإعلان عنه.

موعد صرف مرتبات فبراير ومارس2026

  • مرتبات شهر فبراير 2026: تبدأ يوم 22 فبراير 2026
  • مرتبات شهر مارس 2026: تبدأ يوم 18 مارس 2026
  • يتم صرف المتأخرات خلال أيام: 8 و9 و10 من كل شهر.

حقيقة صرف مرتبات فبراير قبل رمضان

حتى الآن لم تعلن وزارة المالية عن صرف مرتبات فبراير2026 قبل بدء شهر رمضان، والمقرر وفقاً للحسابات الفلكية في 19 فبراير الجاري، وسيتم حسم موعد أول يوم رمضان بعد استطلاع هلال شهر رمضان يوم 17 فبراير المقبل. 

لكن وفقاً لآخر إعلان من وزارة المالية حول موعد صرف مرتبات فبراير 2026، فمن المقرر أن يكون الصرف يوم 22 فبراير، وبذلك سيكون بعد بدء رمضان بيومين أو ثلاثة على الأكثر. 

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026


يمكن للعاملون بالدولة صرف مرتبات شهر فبراير 2026 الجارى من خلال الأماكن الآتية:-

-تصرف مرتبات شهر فبراير 2026 الجارى تصرف من خلال فروع البنوك.
- يمكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بواسطة فروع البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كم رواتب الموظفين 2026؟


أوضحت البيانات الرسمية تفاصيل مرتبات 2026 وفق الدرجات الوظيفية المختلفة، على النحو التالي:

مرتبات 2026 للدرجة الممتازة: تتراوح من 12.200 إلى 13.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة العالية أو ما يعادلها: تتراوح من 10.200 إلى 11.800 جنيه.

مرتبات 2026 لدرجة مدير عام أو ما يعادلها: تتراوح من 8.700 إلى 10.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الأولى أو ما يعادلها: تتراوح من 8.200 إلى 9.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثانية: تتراوح من 7.200 إلى 8.500 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثالثة «التخصصية»: تتراوح من 6.700 إلى 8.000 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الرابعة: تتراوح من 6.200 إلى 7.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الخامسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة السادسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.
 

رمضان 2026 موعد صرف مرتبات شهر فبراير2026 مرتبات فبراير ومارس2026 اول يوم رمضان 2026 تبكير مرتبات فبراير موعد صرف مرتبات فبراير2026 موعد شهر رمضان2026 عيد الفطر المبارك تبكير صرف المرتبات

