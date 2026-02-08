قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القومي لذوي الإعاقة ولجنة العلاقات الخارجية بالنواب يناقشان سبل التعاون المشترك

الدكتورة إيمان كريم والنائبة سحر البزار
الدكتورة إيمان كريم والنائبة سحر البزار
الديب أبوعلي

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع.

وتناول اللقاء استعراضاً شاملًا لكافة الملفات المرتبطة بذوي الإعاقة، وعلى رأسها ملفات التعليم والصحة، والتحديات التي تعوق دمجهم الكامل وتمكينهم فضلاً عن التطرق لآليات التوسع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة .

كما ناقش الاجتماع ملف الإتاحة المكانية وتيسير الانتقال، والمشكلات المتعلقة بالإسكان الاجتماعي التي تواجه ذوي الإعاقة وآليات طرح الوحدات السكنية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة المشكلات التي تتعلق بالتمويل العقاري للإعاقات الذهنية، إلى جانب التحديات المرتبطة بأنظمة التأمين.

كما ناقش اللقاء أهمية ترجمة لغة الإشارة ومدى توافرها في المؤسسات المختلفة، والتحديات الخاصة بتوفير مترجمي لغة الإشارة المعتمدين، وسبل تطوير منظومة الاعتماد والتأهيل، فضلًا عن مناقشة مشكلات التعليم التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

كما تم استعراض دور التطبيقات الذكية للترجمة الإشارية الفورية، وعلى رأسها تطبيق "واصل"، وأهميته في دعم التواصل وتعزيز فرص الدمج المجتمعي للصم وضعاف السمع.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المجلس والبرلمان، بما يسهم في وضع حلول عملية ومستدامة تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز مشاركتهم الفعالة في مختلف مناحي الحياة.

