رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي

قضت محكمة إيرانية بسجن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، لمدة ستة أعوام، وفق ما أعلن محاميها، الأحد.



وأوضح المحامي مصطفى نيلي، أن المحكمة أدانت محمدي بتهمة «التجمع والتآمر لارتكاب جرائم»، وقررت معاقبتها بالسجن ست سنوات، إلى جانب منعها من السفر لمدة عامين، كما شمل الحكم سجنها عاما ونصف العام بتهمة «القيام بأنشطة دعائية»، وإلزامها بالإقامة لمدة عامين في مدينة خوسف بمحافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد.

وأشار نيلي، إلى أن الحكم قابل للاستئناف، موضحا أن القضاء الإيراني يعتمد مبدأ دمج العقوبات.

كما أعرب عن أمله في الإفراج المؤقت عن موكلته بكفالة، في ظل وضعها الصحي وحاجتها لتلقي العلاج.

وتبلغ نرجس محمدي 53 عاما، وحصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2023 تقديرا لنشاطها الحقوقي.