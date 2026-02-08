قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

تقى الجيزاوي

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف المطربة دنيا الألفي عن العمل لمدة شهرين، مع تغريمها مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية التحقيق معها بشأن واقعة استخدام ألفاظ غير لائقة خلال أحد الأفراح.

وجاء القرار عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله المطربة وهي تتلفظ بعبارات اعتبرتها النقابة مسيئة، الأمر الذي استدعى استدعاءها إلى مقر النقابة العامة، تنفيذًا لتعليمات النقيب العام، للتحقيق في الواقعة.

ومثلت دنيا الألفي أمام الشؤون القانونية ولجنة العمل بالنقابة، برئاسة الدكتور علاء سلامة والوكلاء منصور هندى ومحمد صبحي وأيمن أمين ومشرف عام الاقاليم علي الشريعي، كما حضر أيضا الفنان احمد العيسوى وكيل النقابة والدكتور عادل مصطفى سكرتير عام النقابة، وخالد بيومي أمين عام الصندوق، حيث تم الاستماع إلى أقوالها، وصدر قرار بإيقافها عن العمل لمدة شهرين وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

من جانبها، قدمت المطربة اعتذارًا رسميًا عما بدر منها، مؤكدة أن ما حدث كان خارجًا عن إرادتها، ومشددة على احترامها الكامل لنقابة المهن الموسيقية وقراراتها، ومعلنة التزامها التام بتعليمات النقابة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على القيم الفنية والأخلاقية، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تسيء للمهنة أو الذوق العام.

