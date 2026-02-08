تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية

حذر مختصون في الأمن السيبراني مستخدمي هواتف ايفون من موجة احتيال إلكتروني جديدة تنتشر عبر رسائل البريد الإلكتروني، تستهدف عملاء شركة ابل وتركز على الاستيلاء على البيانات البنكية والمعلومات الحساسة للمستخدمين.

تفاصيل عملية الاحتيال

تعتمد الرسائل الاحتيالية على الإيحاء بوجود عملية شراء مرتفعة القيمة تمت عبر خدمة Apple Pay داخل متجر آبل، وتطالب المتلقي بالتدخل الفوري لمعالجة المشكلة المزعومة.

وتدعو الرسائل الضحايا إلى الاتصال برقم هاتف محدد أو تحديد موعد لحل الأمر، وبمجرد التواصل يتم ربطهم بأشخاص ينتحلون صفة موظفي الدعم الفني في آبل، ويسعون للحصول على بيانات Apple ID أو رموز التحقق أو معلومات الدفع.

أساليب الإقناع والتضليل

تشير تقارير صحفية إلى أن بعض الرسائل تتضمن أرقاما لقضايا مزعومة، وتواريخ، وتفاصيل فنية دقيقة، بهدف إضفاء طابع رسمي عليها.

ورغم ذلك، لا تصدر الرسائل من نطاقات بريد إلكتروني تابعة لشركة آبل، حتى وإن بدا اسم المرسل موثوقا.

كما تكشف أخطاء تقنية واضحة زيف هذه الرسائل، مثل استخدام عناوين IP غير منطقية أو تحيات عامة غير مخصصة، إلى جانب أرقام هواتف لا تقود عند البحث عنها إلى دعم آبل الرسمي.

توثيق الحالات وتحذيرات المستخدمين

تم تداول تفاصيل هذه العملية الاحتيالية عبر منتديات مستخدمي آبل، حيث أكد عدد من المستخدمين تلقيهم رسائل مشابهة، مع عدم وجود أي رسوم حقيقية مسجلة على حساباتهم داخل Apple Wallet.

وأشاروا إلى أنهم لم يتفاعلوا مع الروابط أو الأرقام الواردة، وسط تساؤلات حول مدى انتشار هذا النوع من الاحتيال.

موقف شركة آبل

تؤكد شركة آبل أنها لا تقوم مطلقا بجدولة مواعيد أو معالجة قضايا احتيال عبر البريد الإلكتروني، ولا تطلب من المستخدمين حل مشكلات الفوترة من خلال الاتصال بأرقام هاتف واردة في رسائل غير متوقعة.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن الرسائل جزء من حملة تصيد احتيالي واسعة النطاق، وليست تواصلا رسميا من الشركة.

استغلال عامل الاستعجال

تعتمد هذه الرسائل على إثارة القلق والاستعجال لدى المستخدمين، من خلال التحذير من إساءة استخدام الحساب في حال عدم اتخاذ إجراء فوري.

ويؤكد خبراء أن شعبية منتجات آبل وثقة المستخدمين بعلامتها التجارية تجعلها هدفا دائما لمحاولات الانتحال، خاصة أن الإشعارات المتعلقة بمبالغ مالية كبيرة تثير الخوف وتدفع البعض للتصرف دون تحقق.

التصيد الاحتيالي وسلوك المستخدمين

تنجح هجمات التصيد الاحتيالي في كثير من الأحيان ليس بسبب ثغرات تقنية، بل نتيجة استغلال السلوك البشري، حيث يتم الضغط على المستخدم للكشف عن معلوماته تحت غطاء المصداقية.

وينصح الخبراء بضرورة التحقق من أي رسالة مشبوهة، وفحص عنوان المرسل بدقة، والتواصل مع آبل فقط من خلال قنواتها الرسمية.

تحذير أمني إضافي من آبل

في سياق متصل، أصدرت آبل تحذيرا آخر لمستخدمي آيفون بشأن تعرضهم لهجمات تعرف باسم برمجيات التجسس المرتزقة، القادرة على سرقة البيانات دون الحاجة إلى النقر على روابط خبيثة.

وأوضحت الشركة أن الخطر يعود في الأساس إلى عدم تحديث عدد كبير من المستخدمين هواتفهم إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 26.

وأكدت آبل أن التحديث الجديد يتضمن تصحيحات أمنية متقدمة لمعالجة ثغرات استغلها قراصنة في هجمات فعلية، خاصة في محرك WebKit المسؤول عن تشغيل متصفح Safari وتطبيقات أخرى.

وتسمح الثغرات في الإصدارات الأقدم بتشغيل تعليمات برمجية ضارة بمجرد تحميل محتوى ويب تالف، فيما يعرف بهجمات بدون نقرة.

مخاطر مستمرة وحلول مقترحة

أشارت آبل إلى أن هذه الهجمات استهدفت في الأساس صحفيين وناشطين وسياسيين ضمن حملات تجسس دقيقة، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن التهديد عالمي ومتصاعد.

وأوضحت أن الحل الأساسي يتمثل في تحديث نظام التشغيل إلى iOS 26 أو iOS 26.2 وإعادة تشغيل الهاتف فور التحديث، وهو ما قد يسهم في إزالة أي برمجيات خبيثة مخفية وحماية بيانات المستخدمين.