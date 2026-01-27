ميزة أبل الصادمة .. شبكتك مش هتعرف عنوانك

أصدرت أبل وثيقة دعم جديدة توضح ميزة جديدة في iOS 26.3 للحد من مشاركة بيانات الموقع الدقيقة مع شركات الشبكات الخلوية.

تسمى هذه الميزة "حد الدقة في الموقع"، وتعمل فقط على أجهزة مزودة بشريحة مودم أبل الخاصة.

تسمح الميزة بتقييد المعلومات التي تستخدمها الشبكات الخلوية لتحديد موقع الجهاز.​

كيفية عمل الميزة

تقيّد الميزة المعلومات المتاحة للشبكات الخلوية. على سبيل المثال، قد تعرف الشبكة موقع الجهاز في الحي فقط، لا العنوان الدقيق.

أكدت أبل أن هذا لا يؤثر على جودة الإشارة أو تجربة الاستخدام، ولا يغيّر دقة بيانات الموقع المرسلة للطوارئ.​

الشروط اللازمة للاستخدام

تتطلب الميزة جهاز iPhone Air أو iPhone 16e أو iPad Pro (M5) بنسخة Wi-Fi + Cellular.

يجب أن يكون الجهاز يعمل بنظام iOS 26.3 أو أحدث، مع شركة شبكة مدعومة مثل Telekom في ألمانيا، أو EE وBT في بريطانيا، أو Boost Mobile في أمريكا، أو AIS وTrue في تايلاند.​

خطوات التفعيل

افتح تطبيق الإعدادات ثم اضغط على "بيانات الخلويّ". اختر خطّ الهاتف إن كان هناك أكثر من واحد.

قم بالتمرير إلى أسفل واضغط على "حد الدقة في الموقع"، ثم فعّل الإعداد. قد يُطلب إعادة تشغيل الجهاز.​

رؤية مستقبلية لمودم أبل

أشارت التقارير إلى أن هذه أول ميزة حصرية لأجهزة مودم أبل الخاص مثل C1X في iPad Pro وiPhone Air، وC1 في iPhone 16e.

من المتوقع أن يأتي مودم C2 في iPhone 18 Pro وPro Max ليوسّع هذه الميزات.